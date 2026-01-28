Paoli alla guida di Fiavet Trentino Alto Adige

28 Gennaio 09:52 2026

Un vertice al femminile per Fiavet Trentino Alto Adige: nel corso dell’assemblea svoltasi nei giorni scorsi Sandra Paoli è stata eletta  nuova presidente dell’associazione regionale.

Nominato anche il nuovo consiglio direttivo che intende consolidare il supporto delle imprese di viaggio del territorio.

Tra le iniziative già previste per quest’anno da Fiavet Trentino Alto Adige ci sono i corsi primaverili rivolti a tutti gli addetti del settore turistico, dai dipendenti ai collaboratori, dai soci agli stagionali, in collaborazione con l’Ente Bilaterale Turismo del Trentino.

