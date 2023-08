Parchi acquatici, rincari su tutta la linea nell’estate 2023

Una spesa di 215,32 euro, con un rincaro del 6% rispetto al 2022. E’ la somma che deve sborsare una famiglia di 4 persone per trascorrere una giornata in un parco acquatico nell’estate 2023 e gli aumenti riguardano in particolare il biglietto per i ragazzi e i prezzi delle consumazioni.

Una valutazione associata alle stime dell’O.n.f. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – in base alle quali solo il 39% degli italiani partirà per le vacanze estive. Oltre il 52% opterà inoltre per un soggiorno “ridotto” di 3-5 giorni, spesso cercando ospitalità presso amici e parenti. Per questo si passerà più tempo in città o nelle vicinanze e i parchi acquatici sono una delle mete più gettonate.

Tra scivoli, piscine, spettacoli e zone relax ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età, ma, appunto, bisogna fare i conti con l’aumento dei costi.

Sempre in riferimento ad una famiglia di 4 persone, il prezzo del biglietto di ingresso per due ragazzi ha subito un forte rincaro, +12%, e crescono anche i costi “accessori”, soprattutto quelli per la colazione: due cappuccini e due cornetti +33%. Nei locali interni dei parchi il prezzo dei prodotti è spesso di gran lunga superiore rispetto a bar ed esercizi analoghi situati al di fuori. Per i panini l’aumento si aggira intorno al 5%, per i gelati siamo al +4%, per il parcheggio si registra un incremento del 10%.