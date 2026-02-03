Parchi Disney: 10 miliardi di ricavi in un trimestre per le Experiences

Supera le attese la trimestrale di Disney, con la divisione Experiences che per la prima volta ha registrato oltre 10 miliardi di dollari di ricavi e per l’outlook 2026 conferma una crescita modesta dell’utile operativo.

A trainare la crescita – come sintetizzato da Milano Finanza – sono i parchi a tema di Disney negli Usa, che hanno prodotto 6,91 miliardi di dollari di ricavi, mentre quelli esteri hanno registrato 1,75 miliardi di dollari, entrambi in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto trimestrale è stato di 2,48 miliardi di dollari, ovvero 1,34 dollari per azione, in calo rispetto ai 2,64 miliardi (1,40 dollari per azione) dello stesso periodo del 2024.

Nell’anno in corso, nell’ambito degli utili, pesano certamente le difficoltà legate alla domanda internazionale legata ai parchi Usa, i costi per la nuova nave da crociera Disney e quelli legati al nuovo World of Frozen a Disneyland Pari.

Nel frattempo, si avvicina la riunione del consiglio di amministrazione per giungere al successore del ceo Bob Iger.