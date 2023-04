Parchi divertimento: Caribe Bay apre le selezioni per duecento stagionali

Duecento posti di lavoro per la nuova stagione, che scatta sabato 27 maggio. Il parco a tema acquatico Caribe Bay di Jesolo apre le selezioni per l’inserimento degli operatori nell’organico della struttura, con contratti fino a settembre, comprensivi di un periodo di formazione in funzione della tipologia di mansione.

Tra i profili richiesti: 73 addetti alla ristorazione, 42 operatori per le attrazioni, 26 impiegati alle biglietterie di parco e discoteca e 12 assistenti bagnanti. Inoltre, customer care, pulizie, manutenzione, magazzino, parcheggio e la gestione di servizi particolari, come il minigolf e il bungee jumping. Disponibili, infine, 3 posizioni nel back-office: un content creator con capacità di videomaking e fotografia per le attività legate ai social, un It technical support in grado di gestire le problematiche relative all’utilizzo dell’infrastruttura informatica del parco e un tecnico audio.

Per entrare nello staff di Caribe Bay, importante conoscere le lingue, inglese e possibilmente tedesco, per le posizioni a diretto contatto con il pubblico

«Negli ultimi anni la ricerca è diventata più difficile – spiega Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe Bay – Nel 2022 le selezioni si sono protratte per l’intera stagione e abbiamo dovuto rinunciare ad aprire un punto ristoro. Sembra, inoltre, che i più giovani non siano più disposti a lavorare nei mesi estivi. Eppure, diamo la possibilità di sperimentare diverse mansioni legate al mondo del turismo, che è la principale risorsa del nostro territorio, e garantiamo le retribuzioni previste dal Ccnl Turismo e Industria. L’orario di lavoro è compreso tra le 9.30 e le 19.00, salvo nel caso della discoteca, con un giorno di riposo settimanale, e ogni collaboratore è dotato di badge, affinché tutte le ore lavorative siano tracciate e retribuite».

Per candidarsi, è possibile consultare il sito di Caribe Bay alla voce “lavora con noi”.