Parigi 2024: entrano i Giochi, escono i francesi

Se le Olimpiadi vanno in Francia, i francesi vanno fuori da Parigi. Sojern, la piattaforma di marketing digitale leader nel settore travel, registra un’impennata della domanda turistica in vista dei Giochi 2024, con gli americani in testa alla classifica. I parigini, invece, fanno il percorso inverso, organizzando le vacanze estive in altre zone del Paese.

Evento clou in un’estate da urlo che prevede, tra l’altro, anche gli Europei di calcio, i Giochi saranno il più grande evento mai organizzato in Francia: comprendendo anche gli altri grandi appuntamenti sportivi, gli investimenti in advertising a livello internazionale raggiungeranno i 61 miliardi di dollari solo quest’anno.

Di conseguenza aumentano in modo esponenziale le entrate pubblicitarie e viene stimolata la domanda di viaggi. Parigi è già di suo una destinazione popolare – 6.3 milioni di viaggiatori hanno visitato la Torre Eiffel nel 2023, superando i numeri pre Covid del 2019 – e i Giochi contribuiranno a consolidare questa posizione nella classifica delle destinazioni più ambite dai viaggiatori: tanto per dire, non solo le ricerche di voli, ma anche le prenotazioni per Parigi sono aumentate del 125% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di pari passo con i prezzi. Secondo i dati di Sojern sulle prenotazioni dei voli, il 23,8% durante il periodo olimpico proviene dagli Stati Uniti, seguito da Canada, Regno Unito, Giappone e Spagna.

E mentre prosegue la corsa sfrenata per raggiungere a ogni costo la Ville Lumière, i padroni di casa cercano una via di fuga in altre zone della Francia. Attualmente le prenotazioni alberghiere di parigini che in estate si recheranno in altre destinazioni del Paese sono aumentate del 49% rispetto al 2023: Lille, Nizza, la Corsica, Lione e Tolosa le mete più gettonate

E a Lione sono entusiasti, a giudicare dalle parole di Mathilde Carpentier, direttore partnership e promozione di OnlyLyon Tourisme et Congrès: «A sole 2 ore di treno da Parigi, Lione offre il perfetto mix di sport, gastronomia, cultura e la rinomata art de vivre francese. Avendo ospitato di recente eventi importanti, come la Coppa del Mondo di calcio femminile e la Coppa del Mondo di rugby, Lione mira a sfruttare la crescente domanda di viaggi per creare un’attrattiva duratura per i nuovi visitatori».

Spetta a Luca Romozzi, sr international director Destination Sojern, tirare le somme: «Lavorando sui giusti canali digitali, non solo a livello stagionale, le Destination Marketing Organization (Dmo) e gli albergatori possono raggiungere online i viaggiatori al momento giusto e incoraggiarli a pensare ad un soggiorno al di là degli eventi. Queste campagne di marketing multicanale aiutano a perfezionare le targhettizzazione dei clienti, a ottimizzare la spesa, ad aumentare la visibilità online e a migliorare le prestazioni con budget ridotti».