Parigi al top, cresce la Spagna: le vacanze invernali secondo eDreams

Cresce l’interesse per la Spagna e per Praga, anche se Parigi si conferma la destinazione più amata per le vacanze invernali. A dirlo sono i dati di eDreams, che ha analizzato le prenotazioni per Natale 2023 e Capodanno 2024 anche rispetto alle tendenze osservate nel 2022.

Sul podio per i viaggi natalizi degli italiani spiccano Parigi, Tirana e Catania, e a seguire nella top 10 ci sono Londra, Barcellona, Milano, Madrid, Palermo, Praga e Amsterdam.

Invece, le mete più in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 si rivelano Siviglia (+87%), Bangkok (+84%) e Praga (+79%). Il 58% dei connazionali partirà per 3 o 4 giorni, prenotati da uno a due mesi prima (41%) o anche fino a tre mesi prima della partenza (31%).

Per quanto riguarda il Capodanno, gli italiani saluteranno l’anno nuovo soprattutto a Barcellona, al primo posto per prenotazioni, seguita da Parigi e Londra. Interessante notare che, se si osserva la top 10 delle mete in crescita per questa seconda festività, anche la destinazione più in ascesa in assoluto rispetto all’anno scorso è spagnola: Malaga ha visto un aumento di prenotazioni del 240% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Per la fine dell’anno il 55% dei viaggiatori italiani partirà per 3 o 4 giorni, con una finestra di prenotazione che varia da due a tre mesi prima della data della partenza (36%), anche se c’è chi ha bloccato il calendario con più di 3 mesi di anticipo (33%).

Di contro, sono Roma, Milano e Venezia le destinazioni italiane più prenotate dai turisti stranieri per le vacanze invernali. Le città d’arte italiane conservano il loro fascino sui visitatori stranieri anche a Natale e Capodanno, soprattutto se si parla di spagnoli, francesi e tedeschi. Anche se l’analisi dei viaggiatori internazionali più in crescita nel nostro Paese rispetto all’anno scorso mostra preferenze diverse. Mentre per Natale gli americani che aspetteranno Santa Klaus in Italia sono cresciuti del 48%, i turisti in aumento per Capodanno sono attesi principalmente da Albania (+58%) e Francia (+47%).