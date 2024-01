Parola d’ordine bellezza: al via la campagna Msc Crociere

“In viaggio verso la bellezza“. Msc Crociere lancia la brand campaign globale all’inizio di un anno che vede la compagnia veleggiare verso un ulteriore aumento di passeggeri a quota 4,2 milioni. Lanciata qualche giorno fa negli Stati Uniti, lo spot e la campagna coinvolgeranno tutti i mercati e da oggi sarà in onda su tutte le reti nazionali, su stampa e sarà in affissione a Milano e nelle principali altre città italiane.

«È un viaggio ideale verso la bellezza che riprende i tre pillar che guidano la nostra azienda – commenta Leonardo Massa, managing director di Msc – La nostra flotta, composta da 22 navi più una 23ª in arrivo nel 2025, World America, seconda della World Class e terza alimentata a Gnl, gli itinerari e quello che ormai è un pilastro centrale, la sostenibilità, declinata in innovazione con l’obiettivo finale dichiarato di arrivare al 2050 con le nostre navi a impatto zero, e per il quale oggi stiamo lavorando su più fronti, in primis il biocarburante, con studi su alimentazione elettrica e a idrogeno».

I pilastri si declinano nella nuova campagna in tre elementi, come racconta Andrea Guanci, direttore marketing. «Esperienze in crociera, azioni responsabili e meraviglie autentiche. Tra le esperienze spiccano quelle della ristorazione, ma anche l’intrattenimento premium e il comfort delle cabine. Sul fronte della sostenibilità, il primo aspetto è quello dell’acqua. Oltre l’85% dell’acqua dolce utilizzata a bordo viene dal mare, purificata e demineralizzata usata per docce ma persino per produrre una birra artigianale. Tra i “lussi” green anche il silenzio, grazie alle tecnologie per ridurre i rumori, per gli ospiti e per la fauna marina. Centrale è il carburante, grazie al gas naturale liquefatto abbiamo azzerato le polveri sottili e diminuito l’ossido di carbonio. E naturalmente le nostre destinazioni».

Per l’estate 2024 conta su un’offerta di 146 itinerari in Mediterraneo, Nord Europa, Centro America e il ritorno del Sud-Est asiatico con tutte e 22 le navi della flotta che saranno impegnate per un totale di 1.200 crociere.

Tra queste uno dei fiori all’occhiello della compagnia è da tempo il Mediterraneo d’inverno, che da scommessa è diventato un prodotto consolidato. «Sono 100mila gli italiani che fanno oggi le vacanze invernali a bordo delle nostre navi – riporta Massa, che ci tiene a porre l’accento sul business nel Belpaese – Il 2023 è stato un anno record, gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione, i numeri ufficiali li certificherà Clia; noi stimiamo intorno a 1,1 milioni, rispetto al 2019 che ne aveva registrati 922mila».

Massa pone l’accento sull’industria crocieristica nostrana. «Con 125mila addetti, un impatto economico di 15 miliardi e 500 milioni di euro lasciati sul territorio, il sistema Italia per le crociere è di grande valore». Quest’anno per la prima volta Msc toccherà 14 porti nel nostro Paese operando con ben 16 navi, tra le new entry Bari come home port, anche grazie al fatto che due navi in precedenza destinate a rotte che coinvolgevano aree vicine a quelle del conflitto in Medio Oriente, come Haifa, sono state invece portate in Italia. Genova per noi è il primo porto mondiale. Nel 2024 ogni giorno circa tre navi toccheranno porti italiani, con 1.075 scali in totale se numero di pax crescerà di ulteriore 5%. Se infatti chiudiamo il 2023 con 4 milioni di ospiti, ne stimiamo 4,2 milioni nel 2024. Dopo il 2022 anno molto influenzato dalla pandemia, il 2023 ha visto crescere nettamente la marginalità anche se era ancora tornata ai livelli pre Covid. Ci attendiamo un recupero ulteriore quest’anno. Il 30% del prodotto 2024 è già stato acquistato, posso dire quindi che è salita la marginalità ma è anche tornato l’advanced booking».

Non manca lo sguardo globale, sia negli itinerari che nei progetti. «In collaborazione con Fincantieri stiamo costruendo un nuovo terminal a Miami e ne prevediamo anche a Barcellona e Durban».

Proseguono anche gli investimenti sul brand luxury Explora Journey, «la prima nave è arrivata a luglio 2023, e ne sono attese una all’anno per i prossimi cinque anni, siamo convinti che ci sarà una grande opportunità di crescita a livello mondiale». Gli investimenti di Msc per la costruzione di sei navi Explora Journeys con Fincantieri ammontano a circa 3,5 miliardi di euro.

Aggiunge Luca Valentini, direttore commerciale: «Vediamo un trend di prenotazione con curva anticipata rispetto allo scorso anno grazie alla messa sul mercato di più prodotto possibile in anticipo. Abbiamo aperto anche le vendite sull’estate 2025 e sulla World Cruise del 2026».