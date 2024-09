Parola d’ordine personalizzazione: il 92% degli italiani vuole viaggi su misura

Viaggi su misura: gli italiani dicono addio ai pacchetti standard. Una nuova ricerca di eDreams Odigeo rivela un cambiamento radicale nelle abitudini dei connazionali. Il 92% degli intervistati preferisce ora creare viaggi personalizzati, combinando diverse compagnie aeree e hotel. Questa tendenza, in forte crescita, dimostra che i consumatori sono sempre più alla ricerca di esperienze uniche e flessibili, adattate alle proprie esigenze.

In generale, solo il 3% dei consumatori dichiara di non considerare più compagnie aeree e hotel prima di effettuare una prenotazione, un dato in calo dell’82% rispetto al 17% registrato nel 2021. Questa netta diminuzione sottolinea l’importanza crescente che i consumatori attribuiscono alla possibilità di scelta nell’organizzare i propri viaggi: i risultati suggeriscono infatti che i consumatori di oggi sono desiderosi di trovare opzioni di viaggio che si adattino meglio ai loro itinerari e ai loro budget, riflettendo una forte preferenza nei confronti di flessibilità e valore.

Lo studio, condotto da una società di ricerche di mercato indipendente e che ha coinvolto 10mila partecipanti globali, tra cui mille in Italia, dimostra inoltre che questa transizione verso il confronto e la combinazione è coerente tra le diverse demografie analizzate, con generazioni sia più giovani che più anziane con una forte preferenza per la scelta quando è il momento di prenotare un viaggio. Il sondaggio è stato condotto in otto Paesi tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Svezia.

Le prenotazioni multi-compagnia aerea aumentano mentre i consumatori cercano più opzioni. I viaggiatori sono sempre più concentrati sull’esplorazione dell’intero mercato globale dei viaggi, spinti da un forte desiderio di flessibilità e di ricercare le migliori offerte possibili. I dati di eDreams Oigeo supportano questa tendenza mostrando, nell’era post-pandemia, un aumento significativo delle prenotazioni che combinano voli operati da più compagnie aeree all’interno di un unico itinerario di viaggio. L’incremento nelle prenotazioni che includono voli che combinano più vettori, pari al 105% rispetto al 2021, illustra chiaramente come i viaggiatori siano più inclini a ottimizzare le loro esperienze di viaggio selezionando e integrando le offerte di vari fornitori.

Questo indica che gli utenti stanno prendendo decisioni più strategiche, orientate al valore, ponderando attentamente fattori come il rapporto qualità-prezzo, la flessibilità e la convenienza. Invece di scegliere automaticamente compagnie aeree, hotel o autonoleggi noti, danno sempre più priorità alla possibilità di accedere all’intero mercato e personalizzare le proprie esperienze di viaggio per soddisfare esigenze specifiche. Questo cambiamento verso la personalizzazione consente ai viaggiatori di ottimizzare ogni aspetto del loro viaggio: dalla scelta degli orari dei voli più convenienti e degli aeroporti di arrivo alla selezione di hotel con la posizione migliore e i servizi ideali. Questa crescente enfasi sulla flessibilità e sulle soluzioni su misura segna un notevole allontanamento dalla visione tradizionale, sottolineando una tendenza sempre più diffusa verso un’industria dei viaggi guidata dai consumatori.

«Gli utenti non solo apprezzano la scelta, ma la richiedono e se l’aspettano. Quest’ultima ricerca di mercato conferma che l’industria dei viaggi non fa eccezione: i viaggiatori di oggi non si accontentano più delle opzioni limitate di una sola compagnia aerea o catena alberghiera, ma cercano la libertà di esplorare e confrontare l’intero mercato globale dei viaggi e di personalizzare i loro viaggi in base alle loro preferenze uniche – ha dichiarato Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo – L’era digitale ha reso possibile questo cambiamento, modificando per sempre il loro comportamento. Ecco perché si rivolgono a piattaforme che possono offrire quest’esperienza ampia e flessibile. Guardando al futuro, questa tendenza continuerà a crescere in tutte le sfere della nostra vita, compresi i viaggi, con i progressi della tecnologia che daranno sempre più ai consumatori la possibilità di prendere decisioni informate e personalizzate. In qualità di rivenditori indipendenti di prodotti e servizi di viaggio, vantiamo una posizione esclusiva per soddisfare questa domanda, offrendo un punto di riferimento per i viaggiatori che vogliono avere l’intero mercato a portata di mano».