Partnership con United: per i clienti di Emirates accesso facilitato a oltre 150 destinazioni Usa

Emirates e United hanno attivato la loro partnership di codeshare. Consente ai clienti di Emirates di godere di un accesso facilitato a oltre 150 destinazioni statunitensi e dal 30 marzo possono volare verso tre dei più grandi hub commerciali degli Stati Uniti – Chicago, Houston o San Francisco – e connettersi facilmente a una vasta rete di mete nazionali americane con i voli operati da United.

Allo stesso modo, i clienti di Emirates negli Stati Uniti che pianificano viaggi verso Dubai, e non solo, potranno utilizzare i servizi di United per connettersi facilmente ai voli operati da Emirates diretti a Dubai, via Chicago, Houston o San Francisco. I viaggiatori statunitensi potranno viaggiare verso il vasto network di Emirates oltre Dubai, che comprende molte destinazioni uniche in Medio Oriente, Africa, Asia Centrale e nel subcontinente indiano.

I viaggiatori con itinerari sui voli in codeshare di Emirates possono pianificare l’intero viaggio con un unico biglietto e usufruire della franchigia bagaglio della compagnia aerea, oltre a un comodo check-through dei bagagli fino alla destinazione finale. Emirates consente inoltre ai suoi soci Skywards di guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli della rete mondiale di United.

Emirates e United hanno, inoltre, un accordo di interlinea che permette ai passeggeri di raggiungere facilmente una più ampia scelta di destinazioni nelle Americhe al di fuori degli Stati Uniti. I clienti di Emirates potranno scegliere tra decine di destinazioni aggiuntive in Canada, Messico, Caraibi e America Centrale e Meridionale, godendo anche della semplicità degli itinerari di volo con un unico biglietto e di connessioni fluide attraverso i tre hub, Chicago, Houston e San Francisco. Attualmente Emirates offre servizi tra il suo hub di Dubai e 12 città statunitensi, oltre a cinque punti in Canada, Messico, Brasile e Argentina.

«Siamo estremamente lieti di attivare questa storica partnership con United e di espandere in modo significativo la nostra presenza negli Usa – spiega Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates – Il vasto network di United in tutte le Americhe ci aiuterà a offrire una maggiore scelta alla nostra base di clienti provenienti da tutto il mondo, e a soddisfare la domanda di tutti i segmenti, tra cui i viaggiatori leisure, Vfr, i viaggiatori per affari e gli studenti».