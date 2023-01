Partnership Hertz-Uber anche in Europa: obiettivo 25mila veicoli elettrici

Hertz metterà a disposizione degli autisti di Uber fino a 25mila veicoli elettrici nelle capitali europee entro il 2025. Le due società hanno annunciato l’ampliamento della partnership, che si basa su quella già in vigore in Nord America di cui hanno beneficiato finora quasi 50mila autisti, completando oltre 24 milioni di viaggi elettrici e 260 milioni di miglia elettriche.

L’estensione del sodalizio all’Europa prenderà il via da Londra, sede di Hertz Europe a partire proprio da gennaio 2023, per poi espandersi successivamente ad altre grandi città come Parigi e Amsterdam. Verrà offerta un’ampia gamma di modelli, tra cui quelli di Tesla e Polestar.

La partnership è un elemento chiave sia per la strategia di Hertz, che punta a costruire una delle più grandi flotte di veicoli elettrici a noleggio al mondo, che per l’obiettivo di Uber di diventare una piattaforma a zero emissioni in Europa e Nord America entro il 2030.

«La nostra partnership con Uber ci fa compiere un importante passo in avanti verso la sostenibilità – ha spiegato Stephen Scherr, ceo di Hertz – Mettendo a disposizione dei conducenti della mobilità condivisa i veicoli elettrici, contribuiremo a ridurre le emissioni nelle città europee e offriremo a molte persone l’opportunità di provare i benefici dell’elettrificazione».

Il ceo di Uber, Dara Khosrowshahi, ha sottolineato: «Sappiamo che il nostro impatto va oltre la nostra tecnologia. L’espansione della nostra partnership con Hertz in Europa darà un impulso significativo alla transizione verso le emissioni zero, aiutando gli automobilisti a ridurre i costi di gestione e l’impatto sul trasporto urbano».