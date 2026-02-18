Partnership Lufthansa-Air India, nuove connettività per Ita

Nuova partnership all’insegna dell’alta connettività aerea per il Gruppo Lufthansa, di cui beneficia anche Ita Airways. Il gruppo tedesco ha firmato un memorandum d’intesa con Air India per rafforzare collaborazioni operative e preparare il terreno a un ampio accordo commerciale in grado di consolidare la cooperazione tra i mercati dell’aviazione dell’Europa e dell’India.

L’intesa, firmata dal ceo del Gruppo Lufthansa Carsten Spohr e dal ceo di Air India Campbell Wilson, vuole porre le basi per un fruttuoso interscambio sul cargo sfruttando le nuove opportunità di crescita legate al recente accordo di libero scambio tra Unione europea e India.

Con un commercio bilaterale di merci che ammonta già a circa 180 miliardi di euro all’anno, entrambe le compagnie aeree intendono operare anche sul mercato dei viaggi d’affari e leisure, che presentano interessanti potenzialità, tra il Vecchio Continente e l’India, grazie anche ai recenti accordi siglati dall’Ue con il governo indiano.

Con questa nuova partnership tutti i vettori del Gruppo Lufthansa – Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Ita Airways – potranno attivare collaborazioni con Air India e Air India Express per migliorare la connettività, ottimizzare gli orari e ampliare le attività di marketing congiunte.

Nel memorandum viene anche contemplata un’attività di integrazione per realizzare concreti vantaggi per i frequent flyer e un’offerta di esperienze di viaggio più ampia per i passeggeri che volano tra Europa e India.

Al momento i partner operano voli in codeshare su 146 rotte in 22 Paesi, collegando 15 destinazioni indiane e 27 europee. In particolare Lufthansa opera rotte da Francoforte e Monaco verso Delhi, Mumbai, Bangalore e Hyderabad, mentre Air India offre servizi a lungo raggio verso diversi hub europei.