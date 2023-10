Passaporti alle Poste:

da dicembre si può

Anche Poste Italiane in campo per imprimere l’accelerazione definitiva alla questione passaporti. Da dicembre – scrive Il Sole 24 Ore – il documento potrà essere erogato negli uffici postali, che da febbraio rilasceranno le carte d’identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dalle prossime tappe di sviluppo del Progetto Polis per circa 7.000 Comuni con meno di 15.000 abitanti. Quello che ora ha le sembianze di un “progetto pilota”, potrebbe poi essere esteso ai centri più grandi, per dare la spallata decisiva all’affaire passaporti.

«Al momento – ha confermato al Tg Poste il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco – stiamo già erogando servizi dell’Inps, certificati anagrafici e giudiziari. A partire da dicembre anche l’ufficio postale potrà rilasciare il passaporto, mentre da febbraio erogheremo le carte d’identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate».

L’obiettivo di Polis, presentato lo scorso gennaio, è contrastare l’abbandono dei piccoli centri anche in un’ottica di sostegno alla transizione digitale del Paese prevista dal Pnnr. Inoltre, comprende la costituzione della più grande rete nazionale di aree di coworking, con 250 siti messi a disposizione da Poste Italiane.

«Polis dà la possibilità anche ai cittadini dei Comuni sotto i 15.000 abitanti di accedere facilmente ad alcuni servizi ed è un grande passo in avanti per risolvere un problema strutturale come quello dei passaporti – commenta con soddisfazione il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – Una vicenda che nei mesi scorsi ha pesato sia su molti italiani che sul comparto turistico».

Il caso passaporti, già risolto comunque in diverse regioni, ha scatenato una bagarre in più puntate nelle aule parlamentari, tra interrogazioni e repliche del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Oltre a provocare la decisa presa di posizione di adv e tour operator per i danni subiti.