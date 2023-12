Passaporti, ancora tempi “biblici”: denuncia di Altroconsumo

Passaporti sotto l’albero? Dipende dai punti di vista. Se è vero che da questo mese il documento viene erogato negli uffici postali nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, i problemi per ottenerlo non sono stati risolti, almeno a giudicare dalla rilevazione di in vista delle Feste. Eppure, la situazione sembrava in netto miglioramento dopo mesi di battaglie parlamentari, l’intervento dei ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Daniela Santanchè (Turismo) e dure prese di posizioni del turismo organizzato. Programmare una partenza last minute, invece, risulta ancora complicato, ribadisce l’organizzazione di consumatori: le difficoltà, già denunciate a ottobre dal presidente Fto, Franco Gattinoni, restano.

A un anno dalla prima inchiesta, il 14 novembre Altroconsumo ha simulato la prenotazione di un appuntamento sulla piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all’interno della provincia. Ebbene, in relazione ai tempi di attesa in 17 città (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia) emerge che non è cambiato nulla, anzi, la situazione appare peggiorata in molti centri.

In ben sei città invece non è stato nemmeno possibile prenotare l’appuntamento: Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Potenza e Torino. Le più efficienti risultano Perugia, dove il primo appuntamento è addirittura il giorno dopo, e Pescara.

Tempi biblici a parte, anche i costi elevati rappresentano un capitolo poco piacevole. Il passaporto italiano infatti è tra i più cari d’Europa, compreso quello per i minori: per farlo ex novo o rinnovarlo si pagano 116 euro. Gli italiani spendono quasi il quadruplo degli spagnoli (30 euro) e quasi il doppio dei tedeschi (60 euro e molto di più rispetto a francesi (86 euro), inglesi (82,50) e olandesi (77,87 euro). Più caro di noi solo il Portogallo, dove la spesa è di 65 euro, ma il passaporto ha una validità di soli 5 anni, con un costo annuo di 13 euro, di poco superiore a quello italiano, 11,60.

Per questo motivo Altroconsumo ha lanciato una petizione per chiedere alle istituzioni di attivarsi per accorciare i tempi e ridurre i costi per ottenere il passaporto. Per maggiori dettagli si può visitare questo link.