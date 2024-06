Patto Volotea-Avianca per “occupare” le rotte di Air Europa

Alleanza strategica siglata da Volotea con il Gruppo Abra, proprietario del vettore Avianca, per rafforzare la loro candidatura nella corsa per mantenere le rotte liberate da Air Europa se la Commissione europea approverà l’operazione di acquisto da parte di Iberia (Gruppo Iag). Secondo l’agenzia di stampa Europa Press si tratta di una “joint venture” che mira ad aprire nuove opportunità commerciali e operative in Europa e soprattutto in America Latina.

Le due compagnie aeree alleate concentreranno gran parte dei loro sforzi su Madrid, dove intendono stabilire una base e raggiungere il 75% dei collegamenti di maggior traffico (viene alla luce la nuova offerta di Iberia per l’acquisto di Air Europa). Entrambe le società assicurano che questa partnership le rende “un’alternativa valida, potente e affidabile”: l’obiettivo è quello di collegare più di 130 destinazioni in America Latina e Caraibi e altre 20 in Europa a partire dal primo trimestre del 2025, anche se dipenderà da come si evolveranno gli esami di Bruxelles.

L’amministratore delegato di Volotea, Carlos Muñoz, ha avuto modo di enfatizzare questa operazione molto competitiva: «Questa alleanza ci consentirà di offrire un servizio migliore ai nostri passeggeri, contribuire alla crescita economica e migliorare la connettività tra le diverse regioni, sempre attraverso lo scalo di Madrid».

Come già pubblicato dai vari media, Iberia è ora disposta a cedere fino al 52% delle rotte operate da Air Europa alle compagnie concorrenti nel 2023, rispetto al 40% inizialmente offerto. Volotea e Avianca dovranno competere con Iberojet, Ryanair e World2Fly, anch’essi vettori preselezionati come possibili acquirenti delle rotte dismesse da Air Europa.

Ma ci sono anche altri contendenti che fanno sentire la loro voce: oltre a World2Fly e Iberojet, già indicate dal gruppo Iag insieme ad Avianca quali possibili competitor ai quali assegnare le rotte dismesse, è arrivata anche la candidatura di un outsider, la compagnia aerea Plus Ultra, molto interessata a gestire parte degli slot lasciati liberi da Iberia, sebbene questo vettore non sia nell’elenco che Iag ha consegnato alla Commissione Ue.