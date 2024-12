Abercrombie & Kent apre un luxury lodge in Kenya vicino al Kilimanjaro

Abercrombie & Kent, brand pioniere dei viaggi d’avventura di lusso con i primi safari fotografici in Africa del 1962, continua a crescere nell’offerta di location esclusive nel continente africano.

Per il 2025, dopo aver messo già in programma la ristrutturazione di sue proprietà di lusso in stile safari in Botswana e Uganda, tra cui il Gorilla Forest Camp, che presto diventerà Gorilla Forest Lodge e aprirà per la metà dell’anno che sta per entrare, ha annunciato, alla recente Iltm di Cannes, l’intenzione di aprire il Kitirua Plains Lodge nel Parco Nazionale Amboseli in Kenya.

Kate Thompson, vicepresidente senior per le strategie di marketing, ha specificato che il lodge sarà situato vicino al monte Kilimanjaro e disporrà di 16 suite e ville.

Abercrombie & Kent sta incrementando anche i suoi investimenti nella linea A&K Sanctuary, che offre lodge per safari di lusso e imbarcazioni per crociere fluviali, con la quale è spinto fino in Sud America dove avrà la sua prima barca sul fiume Amazzonia in Perù, che debutterà la prossima estate.