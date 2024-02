Azemar in fiera con il nuovo gioiello della Cocoon Collection in Tanzania

Azemar, in occasione della fiera di Milano, porta gli ultimi due gioielli della sua The Cocoon Collection, il brand che unisce i sette resort di proprietà del t.o.: Joy Island alle Maldive e Bawe Island in Tanzania, che aprirà a giugno prossimo ma è già prenotabile dalle agenzie.

Il nuovo resort di Azemar a Zanzibar è definito una vera e propria “isola nell’isola”. Si tratta di un esclusivo 5 stelle concepito per essere “la nuova essenza di Zanzibar”. Con un design contemporaneo, mixato ad influenze afro-chic, e l’atmosfera unica di un ambiente di impareggiabile appeal, è il luogo perfetto per una vacanza ideale per chi è alla ricerca di intimità e di uno spazio esclusivo che garantisca la massima privacy. Allo stesso tempo la sua posizione, di fronte a Zanzibar, permette di godere e di scoprire tutte le principali attrazioni e escursioni che l’isola offre, il resort è, infatti, situato a soli 15 minuti di trasferimento in motoscafo (con taxi veneziano) dalla capitale Stone Town.

Il maldiviano Joy Island, nell’atollo di Malé Nord, a circa 40 minuti di motoscafo dall’aeroporto, offre 150 camere – 90 sulla spiaggia e 60 su palafitte – su un’isola di oltre 10 ettari, con ampi spazi comuni e molta privacy tra una camera e l’altra. Come in tutti i resort del brand, il tour operator – che in portoflio propone anche strutture a Mauritius, Seychelles e Dubai – conferma massima attenzione alla ristorazione e qui propone lo spazio-ristoranti “The market”, che si ispira ad un mercato all’aperto, dove grande attenzione viene posta all’uso di materie prime con la produzione in loco della mozzarella di bufala da gustare nella pizzeria, uno dei tanti ristoranti del resort.