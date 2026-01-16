Perché fare un viaggio in Sardegna? Ecco i trend 2026

Tra i paradisi italiani in cui tutti sognano di trascorrere le vacanze c’è lei, la Sardegna. L’isola dalle coste premiate, conosciuta per la movida serale e i club alla moda incanta tutti per la sua natura selvaggia e i servizi top in tantissime zone.

Le statistiche del 2024 riportate da SardegnaImpresa mostrano la località come incredibilmente florida. Quarta regione a livello nazionale per il turismo, è crescita arrivando a contare 18,9 milioni di presenze di cui il 53% straniero.

E mentre la Gallura si conferma la regina indiscussa, attirando oltre il 35% del totale delle presenze grazie al suo mix irresistibile di rocce granitiche e mare smeraldo, tutto il settore è in fermento.

Se cerchi il momento perfetto per partire sappi che la Sardegna non è mai stata così glam: dai un’occhiata alle proposte per la Sardegna di Voyage-prive.it per trovare quell’angolo di pace che fa per te.

Ecco perché fare un viaggio in Sardegna vale la pena.

Il mare da sogno, ma non solo

Diciamocelo chiaramente: le spiagge sarde vincono su tutte le altre; a essere premiate con la Bandiera Blu sono sempre di più anno dopo anno. Dopo aver visto l’acqua di Cala Mariolu o la sabbia finissima di Stintino, qualsiasi altra riva ti sembrerà… carina, ma nulla di più. Ma la Sardegna è tanto altro.

Hai mai provato a perderti nell’entroterra? È lì che rivela l’anima più autentica. Tra i tacchi d’Ogliastra e le foreste della Barbagia, scoprirai una terra di centenari e di tradizioni che sembrano scolpite nella pietra. È un viaggio che ti cambia il ritmo del respiro. Ti ritrovi a camminare tra i nuraghi, misteriose torri di pietra che dominano il paesaggio da millenni.

Alghero e la Riviera del Corallo

Sapevi che c’è un posto, in Sardegna, dove sembra di stare in Spagna? Basti pensare che proprio qui i cartelli sono persino scritti in due lingue. Stiamo parlando di Alghero che con il centro storico e le botteghe incanta tutti i visitatori.

Non puoi dire di aver visto Alghero se non hai fatto l’aperitivo sui bastioni mentre il sole si tuffa dietro Capo Caccia. E se hai ancora energia nelle gambe, ti aspettano i 654 gradini della Escala del Cabirol per scendere alle Grotte di Nettuno: una cattedrale di stalattiti e stalagmiti scavata dal mare che ti farà sentire al centro della terra.

L’Arcipelago della Maddalena

Se pensavi che il mare avesse solo una sfumatura di blu, preparati a cambiare idea. Hai mai sentito parlare di Spargi, Budelli o Razzoli? Mettere piede nell’Arcipelago della Maddalena è come entrare in un film in technicolor.

Il vero pezzo forte è la spiaggia rosa di Budelli. Anche se puoi solo ammirarla da lontano per proteggere il suo ecosistema fragilissimo, vederla è un’emozione che ti resta appiccicata addosso. E poi c’è Caprera, l’isola dove Giuseppe Garibaldi decise di passare i suoi ultimi anni.

La cucina gustosissima

Parliamo di cibo, perché un viaggio senza peccati di gola è quasi incompleto. Hai mai assaggiato i culurgiones fatti a mano? Quei fagottini di pasta fresca che racchiudono un cuore di patate, pecorino e menta sono come un abbraccio caloroso in una giornata di sole. E il maialetto? Croccante fuori, tenerissimo dentro, cotto lentamente come se il tempo non esistesse.

La cucina sarda non è fatta per chi va di fretta. Utilizza materie prime pazzesche e vanta sapori decisi. È il pane carasau che scrocchia sotto i denti, è l’olio che sa di erba tagliata, è quel pezzetto di pecorino stagionato che ti fa dimenticare ogni dieta. E tutto questo accompagnato da un Cannonau che ti scalda l’anima.

Cosa aspetti a prenotare la tua prossima vacanza nella meravigliosa terra sarda?