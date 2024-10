Petroniana Viaggi, pronti i charter per il Bologna in Champions

A casa dell’archistar: 10 alloggi top dalla villa-farfalla al “metabolismo” Tra le tante Giornale mondiali che punteggiano il calendario, ce n’è anche una che celebra l’architettura. E naturalmente si può festeggiare anche in viaggio, non solo visitando attrazioni d’autore, ma... The post A casa dell’archistar: 10 alloggi top dalla villa-farfalla al “metabolismo” first appeared on ViaggiOff.

È uno dei parchi più affascinanti d'Italia a livello paesaggistico: si tratta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini che nasce nel regno della leggendaria Sibilla, un'area Protetta di oltre settantamila...

Al museo per imparare divertendosi: chi desidera visitare Firenze con i bambini ha a disposizione numerose attività dedicate ai più piccoli per far appassionare anche loro alla storia e all'arte...