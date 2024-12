Philadelphia, la spesa dei visitatori internazionali segna il +27%

Se atolli e vulcani potessero parlare: le isole di Tahiti in un podcast Le isole di Tahiti si raccontano in un podcast capace di riproporre suggestioni e ispirazioni di viaggio tramite l’ascolto. Solitamente rappresentate da panorami capaci di far sognare di isole tropicali,... The post Se atolli e vulcani potessero parlare: le isole di Tahiti in un podcast first appeared on ViaggiOff.

Roma Ostiense, una storia da scoprire con il tour multimediale Un nuovo progetto culturale porta alla luce il patrimonio nascosto del quartiere Ostiense a Roma grazie anche alla multimedialità. Si chiama Q.X.11.A ed è un itinerario innovativo realizzato da Aamod –... The post Roma Ostiense, una storia da scoprire con il tour multimediale first appeared on ViaggiOff.

Carinzia, dove il must è il bagno nel lago ghiacciato Stazioni sciistiche per gli appassionati di sport invernali, calorosa ospitalità, gastronomia, la magia del paesaggio naturale innevato, ma anche esperienze “da brivido”. Nella regione austriaca della Carinzia ora si può... The post Carinzia, dove il must è il bagno nel lago ghiacciato first appeared on ViaggiOff.