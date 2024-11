Phocuswright Conference, Gorin (Expedia): «L’Ai sarà ovunque»

Si è tenuta a Phoenix, in Arizona, la Phocuswright Conference 2024 che ha già annunciato l’appuntamento 2025 che si terrà invece in California, a San Diego dal 18 al 20 novembre prossimi. Tra i temi centrali dell’evento non poteva che esserci anche l’intelligenza artificiale, travel hot topic di cui ha discusso la ceo di Expedia Group, Ariane Gorin.

Expedia, ha raccontato Gorin, sta praticamente testando l’Ai in tutta l’azienda, osservandone al contempo le evoluzioni nell’intero settore turistico. «Siamo solo all’inizio, ma ci troviamo in un momento entusiasmante – ha dichiarato – Siamo stati tra i primi a dialogare con ChatGpt e abbiamo lanciato Ai Romie, sempre più popolare nella pianificazione dei viaggi, le persone vogliono sapere di più sulle destinazioni, sui prezzi. Oggi testiamo l’Ai in quasi tutti i reparti e i ritorni più immediati li riscontriamo al momento sul servizio clienti».

L’Ai, lo sappiamo, è anche un potente booster per il marketing. «Noi sfrutteremo l’intelligenza artificiale anche per i partner, ad esempio aiutando gli inserzionisti con i contenuti – ha aggiunto – Vogliamo ottimizzare la ricerca e abbiamo rapporti con tutti i principali search engine; credo fermamente nella costruzione comune: l’Ai sarà ovunque e dovremo governarla, ci saranno cose che funzioneranno e altre meno. Per questo sono importanti i test».

La foto pubblicata è di Expedia Group