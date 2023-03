Phocuswright Europe 2023, appuntamento a giugno al Barceló Sants

Phocuswright si appresta a vivere il Phocuswright Europe 2023, che si terrà nell’Hotel Barceló Sants di Barcellona, ​​in Spagna, dal 12 al 14 giugno prossimi. Il tema della conferenza sarà: “Travellers. Titans. Trailblazers”, ovvero “Viaggiatori. Titani. Pionieri”.

Tra i relatori presenti ci saranno anche Patrick Andrae, ceo e cofounder HomeToGo; John Boris, chief marketing officer Tripadvisor; Raúl González, ceo Emea Barceló Hotel Group; Tamur Goudarzi Pour, chief commercial officer Swiss International Air Lines; Axel Hefer, ceo trivago; John Mangelaars, ceo Skyscanner; Luis Maroto, president e ceo Amadeus; Alberto Gutiérrez Pasual, founder e ceo Civitatis; Peter Ulwahn, chief executive officer Tui Musement.

Phocuswright Europe offrirà opportunità di sviluppo professionale attraverso programmi come Young Leaders Summit per la nuova generazione di professionisti, tavole rotonde di settore e anche con il noto programma Startup, per la prima volta in Europa.

«La nostra nuova sede in Spagna porterà una rinnovata energia a Phocuswright Europe, per i partecipanti ci saranno opportunità uniche di sviluppo professionale – ha dichiarato il managing director Pete Comeau – Il nostro team è orgoglioso di dare vita a un programma e a un elenco di speaker che dà elevato valore a ogni partecipante».