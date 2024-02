Phocuswright svela i tech trend (e le criticità) 2024

Phocuswright ha presentato la sua “Top six tech trend 2024” dedicata all’industria turistica per cui oggi la tecnologia diventa imprescindibile, e che in qualche modo evidenzia anche delle criticità che il settore è chiamato a superare.

Per Mike Coletta, manager of research and innovation di Phocuswright, «se il 2023 è stato l’anno in cui l’intelligenza artificiale generativa ha conquistato i titoli dei media, il 2024 sarà l’anno in cui le aziende inizieranno a renderla operativa. Ma non sarà l’unico cambiamento tecnologico del turismo».

Il primo trend che “racconta” Phocuswright riguarda le nuove tecnologie e le scarse risorse economiche per potersele permettere. Un limite, al momento, che ovviamente si riversa sull’esperienza dei clienti.

A seguire, la seconda tendenza mette in luce le identità digitali che potrebbero essere cruciali nella personalizzazione dei prodotti e servizi. Mentre il terzo trend fa focus sulla sostenibilità e la necessità di ridurre anche i viaggi aziendali, a discapito però delle esigenze delle imprese.

La quarta e quinta tendenza, raccolgono insieme i maggiori investimenti richiesti in intelligenza artificiale e la stessa Ai generativa che agevolerà in modo progressivo il lavoro dei player del travel compresi i t.o. e le agenzie di viaggi. Fino al sesto trend, rappresentato dalle valute digitali promosse e controllate dalle banche, e che quindi lasciano spazio a maggiore privacy, trasferibilità, comodità, accessibilità e sicurezza.