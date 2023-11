Pisa, rotta anche su Amman, Porto e Tirana con Ryanair

Ryanair, in occasione del 25° anniversario e dei 50 milioni di passeggeri trasportati su Pisa, rinnova l’impegno per l’aeroporto toscano e apre il nuovo operativo per l’inverno 2023/24 con 33 rotte, incluse 3 nuove linee internazionali per Amman, Porto e Tirana e più frequenze per 6 destinazioni popolari come Valencia, Berlino e Praga.

L’operativo invernale di Ryanair con 7 aeromobili basati a Pisa comprenderà oltre 270 voli settimanali, 210 dei quali diretti, attivando oltre 2.800 posti di lavoro.

Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: «Come compagnia aerea preferita in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo da Pisa per l’inverno 2023, con tre nuove rotte verso Amman, Porto e Tirana, così come maggiori frequenze verso sei destinazioni per vacanze invernali e per city break come Valencia, Berlino e Praga, offrendo ai nostri clienti di Pisa una selezione ancora più ampia per le vacanze invernali alle tariffe più basse d’Europa».

Per festeggiare l’operativo invernale da Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione speciale per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24.