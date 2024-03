Piscine, regole meno severe in Toscana. Agriturist esulta

«Siamo soddisfatti della decisione della Regione Toscana. Come Confagricoltura Toscana da anni siamo in prima linea per chiedere una deroga sullo svuotamento delle piscine. Il risparmio idrico è fondamentale, soprattutto in periodi di siccità». È il commento del presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, circa l’approvazione della giunta regionale sulla proposta di legge che vede la possibilità di svuotamento ogni 3 anni, e non più ogni anno, per le piscine private a uso pubblico, come quelle degli agriturismi o degli hotel per intenderci.

Per Marco Neri, «non è necessario da un punto di vista igienico che le piscine vengano svuotate ogni anno prima della stagione. I proprietari dovranno sottoporre le analisi dell’acqua 15 giorni prima dell’apertura per chiedere la deroga. È necessario per salvaguardare l’ambiente e gli ospiti».

C’è da sottolineare, inoltre, «che tenere l’acqua pulita nelle piscine è anche e soprattutto di interesse per le imprese agrituristiche – interviene Fabiola Materozzi di Agriturist Toscana – Al giorno d’oggi non possiamo però ignorare la questione ambientale, svuotare le piscine ogni anno anche se rispettano i perfettamente i valori igienico-sanitari sono uno spreco idrico impressionante».