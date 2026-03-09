Più Africa per Minor: Nh Collection aprirà in Ghana e Tanzania

Minor Hotels porta il brand Nh Collection Hotels & Resorts in Africa, proseguendo nel suo piano di espansione nel continente. I nuovi Nh Collection Pemba Island Resort in Tanzania e Nh Collection Accra in Ghana apriranno per il 2030, aggiungendosi all’Nh Johannesburg Sandton, struttura già operativa

Nh Collection Accra in Ghana avrà 200 camere, sorgerà all’interno di un moderno complesso vicino ai principali quartieri governativi, corporate e diplomatici e a breve distanza dal Kotoka International Airport.

Il complesso comprenderà, oltre all’hotel, spazi retail e direzionali, con l’obiettivo di creare una nuova destinazione urbana dinamica e integrata. L’hotel si rivolge a una clientela business e diplomatica interessata a soggiorni di lunga durata.

L’apertura di Nh Collection Pemba Island Resort Zanzibar segna invece l’ingresso strategico del brand nell’arcipelago di Zanzibar e rafforza la presenza crescente di Minor Hotels nell’Africa orientale. Situato a breve distanza dall’aeroporto di Pemba, il resort, con 145 camere tra guest room, suite e ville, garantirà collegamenti agevoli sia con Zanzibar sia con Dar es Salaam, preservando al contempo il carattere esclusivo e il modello di turismo sostenibile dell’isola.

Nh Collection Pemba Island Resort offrirà diversi ristoranti e avrà spazi dedicati agli eventi e al segmento Mice, coniugando design contemporaneo e valorizzazione del contesto naturale, per una clientela leisure alla ricerca di autenticità ed esperienze immersive.

«L’introduzione del brand Nh Collection in Tanzania, con la prima struttura a Pemba Island, rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della nostra presenza nell’Oceano Indiano, consolidando al tempo stesso la partnership con Infinity Developments. La bellezza incontaminata dell’isola e il crescente interesse da parte di viaggiatori orientati all’esperienza la rendono una destinazione ideale per il brand», ha commentato Amir Golbarg, chief operations officer Middle East &Africa di Minor Hotels.