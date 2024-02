Più magazine che mai: L’Agenzia di Viaggi cambia grafica

Un passo dopo l’altro, prosegue la metamorfosi editoriale de L’Agenzia di Viaggi Magazine. Ed è su quest’ultima parola che poniamo ora l’accento, anche a livello stilistico. All’evoluzione della cover, da oltre un anno fotografica e concettuale, segue da questo numero la nuova linea grafica interna. Il giornale, pur ribadendo la vocazione puramente B2B, migra dall’impostazione simil-tabloid a un’impaginazione meno rigida, libera da schemi, sempre più vicina alle riviste consumer.

«La sfida è trovare un equilibrio tra linguaggi – spiega il direttore responsabile Roberta Rianna – Comunicare il turismo trade con uno stile sempre puntuale, ma al contempo attraente. Nell’era dello scrollytelling sui social, della fotografia imperante, anche il giornalismo di settore deve indossare un abito di tendenza. Cercare di piacere, invece che compiacersi».

La rivoluzione del layout giunge alla vigilia di un’importante anniversario: i 60 anni di vita della nostra testata. Registrato al Tribunale di Roma nel lontano 1964, il giornale andò in stampa per la prima volta a febbraio dell’anno dopo con il suo “numero zero”. Ragion per cui attenderemo ancora un anno per festeggiare il nostro sessantesimo compleanno con lettori, partner, clienti e amici.

Nel frattempo, continueremo a girare il mondo con le nostre notizie. Anche nel rispetto delle storiche media partnership che ci legano alle principali fiere di settore. Ne citiamo solo alcune: Bit Milano, innanzitutto; Itb Berlin e i suoi “cugini” Itb Asia e Itb India; l’appena conclusa Fitur Madrid e Wtm London. E ancora i nuovi Wte Miami e Tis – Tourism Innovation Summit, oltre agli avanguardistici Bto, Hicon e Wmf – We Make Future.

Per alcune manifestazione all’estero la nostra società editoriale ha dato alla luce, in collaborazione con Enit – Agenzia del Turismo, la pubblicazione in lingua “Italia Travel News”. Entrambe le testate, nel rispetto dell’ambiente, sono stampate in carta 100% riciclata.

Corre invece esclusivamente sul web l’informazione ispirazionale di ViaggiOff.it, spin-off con vocazione consumer. Con le sue categorie Another Italy, Art&Culture, Food, Hi Tech, Green+, Lgbt Travel, Lifestyle, Luxury, Travel Different, il giornale lanciato nel 2019 ribalta la tradizionale gerarchia delle notizie, dando rilievo agli “altri turismi”, oggi sempre meno di nicchia.

Partner di realtà come Legambiente Turismo, Aigae, Associazione Startup Turismo, Aitgl e Tipicità, l’ambizione di ViaggiOff resta quella di esplorare e raccontare i trend più innovativi e in voga nel travel. Tra le rubriche più cliccate il ricettario gastroviaggiante Cook&Go: un giro del mondo tra le specialità dei cinque continenti, appuntamento settimanale imperdibile per gli appassionati di cucina. E di viaggi, naturalmente.

CLICCA QUI per sfogliare il nuovo giornale in flip editiom e vieni a trovarci in Bit (Pad. 4 – St. F78) a ritirare la tua copia cartacea.