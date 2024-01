Più nostop per il Canada nell’estate di Air Transat

Più voli diretti dall’Italia al Canada e maggiori connessioni con gli Stati Uniti nell’estate di Air Transat. La compagnia aerea canadese, rappresentata in Italia da Rephouse, annuncia le novità della stagione estiva 2024.

Confermato l’impegno sull’Italia, con la rotta Venezia-Toronto raddoppiata. Il network della compagnia prevede in Italia, a partire da aprile 2024, 19 voli diretti da tre aeroporti italiani per Toronto e Montréal: da Roma, 7 voli alla settimana con destinazione Toronto e 7 voli settimanali con destinazione Montréal; da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 2 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto.

Inoltre, da giugno 2024 saranno disponibili i voli in connessione verso gli Stati Uniti con comode coincidenze dall’Italia: da Roma si potrà raggiungere Los Angeles e San Francisco, e da Venezia sarà operativo il collegamento verso Los Angeles. La compagnia offrirà anche voli in connessione all’interno del Canada, per esempio, verso l’ovest e Québec City.

Per quanto riguarda le opzioni tariffarie in Gds, Air Transat offre diversi livelli di flessibilità e servizi: Eco Budget, Eco Standard ed Eco Flex.

Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).