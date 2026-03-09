Più voli Milano-Hanoi nei piani di Vietnam Airlines

Cresce la domanda del mercato italiano verso il Vietnam. La compagnia aerea di bandiera, Vietnam Airlines, coglie l’opportunità e presenta il Piano strategico per il 2026. L’Italia è considerata uno dei mercati più promettenti nella strategia di sviluppo europea.

Dal lancio del 1° luglio 2025, il collegamento diretto Milano-Hanoi ha registrato risultati oltre le aspettative, con 142 voli da e per Milano e oltre 30.000 passeggeri. Nell’alta stagione il load factor (percentuale dei posti occupati rispetto a quelli disponibili) ha superato il 95%. Il volo, in partenza dallo scalo lombardo di Malpensa, tre volte a settimana, passa per Khabarovsk (Russia orientale, vicino alla Cina), una rotta lontana dal conflitto nel Golfo Persico.

Durante la serata Reach Further in 2026, nella location dal tocco orientale Maison Milano slow restaurant, Dang Minh Tung, direttore generale della compagnia vietnamita in Italia, ha incontrato operatori, partner e giornalisti per illustrare la strategia e le novità che riguardano il mercato italiano. «Per il 2026 puntiamo a un’ulteriore crescita: sono previsti quasi 290 voli da e per Milano, con l’obiettivo di superare i 70.000 passeggeri trasportati. La rotta Milano-Hanoi si conferma così un asset strategico per il traffico leisure e business, con una domanda in costante aumento sia da parte dei viaggiatori italiani diretti in Vietnam, sia dei passeggeri vietnamiti in viaggio verso l’Europa. L’impegno di Vietnam Airlines sul mercato italiano è a lungo termine e, se ve ne sarà l’opportunità, siamo pronti a considerare ulteriori investimenti e strategie di crescita per rafforzare la nostra presenza», dichiara il dg.

Tra le prospettive allo studio vi è l’aumento delle frequenze del collegamento diretto da Milano Malpensa, con l’obiettivo di rispondere alla crescita della domanda e rafforzare ulteriormente la presenza del vettore in Italia. Parallelamente, la compagnia continuerà a sviluppare le attività di promozione e marketing in collaborazione con il trade, puntando a valorizzare il Vietnam sempre di più come destinazione accogliente e attraente grazie alla bellezza del suo patrimonio naturale e culturale.

Il collegamento diretto Milano-Hanoi consente ai passeggeri italiani di accedere facilmente alla rete asiatica del vettore. Hanoi è un hub fondamentale per le connessioni verso le principali destinazioni del Vietnam, come Ho Chi Minh City, Da Nang e Phu Quoc, e verso molte città dell’Asia orientale e sud-orientale.

Il nostro Paese si inserisce in una strategia di sviluppo più ampia del network in Europa. Vietnam Airlines, che opera già con collegamenti diretti con Londra Heathrow, Parigi, Francoforte, Monaco, Milano, Copenhagen, aprirà in giugno i collegamenti con Amsterdam Schiphol. La compagnia punta a rafforzare la sua presenza nei principali centri economici e commerciali, sostenendo il turismo e il trasporto di merci ad alto valore aggiunto (come elettronica, prodotti farmaceutici e campionature di design) nell’ambito dell’Accordo di Libero Scambio Ue-Vietnam. L’utilizzo dei Boeing 787 su queste rotte consente un aumento della capacità cargo insieme a un risparmio di carburante del 25%.

Fondata nel 1993, Vietnam Airlines è oggi il vettore di riferimento del Paese con una strategia chiara per lo sviluppo del turismo e per l’integrazione economica nei mercati globali del Vietnam. La compagnia continua a investire in modernizzazione, digitalizzazione e sostenibilità. Il suo obiettivo è rafforzare il proprio ruolo come leader nel Sud-Est asiatico, ampliando la propria presenza su tutti i continenti. Con 14 nuove rotte mondiali inaugurate nel 2025, Vietnam Airlines ha registrato un risultato record. La connettività del vettore in continua crescita è uno dei punti di forza della strategia della compagnia vietnamita che punta a posizionarsi come vettore di riferimento per i collegamenti tra Europa e Sud-Est asiatico.

Vietnam Airlines opera con una flotta di Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner e Airbus A321, affiancati dagli Atr72 della controllata Vasco per il trasporto locale. La compagnia ha recentemente firmato un accordo per l’acquisto di 50 Boeing narrow-body 737-8 e sta valutando un ulteriore investimento in 30 wide-body, per un valore complessivo superiore ai 12 miliardi di dollari.

Vietnam Airlines ha recentemente cambiato sede a Milano, trasferendosi in via Sardegna 39, insieme a Mst – Marketing Service Trading, il gsa che la rappresenta per il mercato italiano.

Foto dell’ufficio stampa.