Play, operativo il volo Venezia–Reykjavík per tutta l’estate

Play lancia il collegamento Venezia–Reykjavík. Dal 29 giugno attivo il volo della compagnia low-cost islandese dal Marco Polo all’aeroporto Keflavík, operativo per tutta l’estate due volte a settimana, il giovedì e la domenica. Decollo da Venezia alle 22,05 e atterraggio a Reykjavík alle 00,40, viceversa partenza dalla capitale islandese alle 14,45 e arrivo in Laguna alle 21,05.

La nuova rotta permetterà ai turisti italiani di visitare un paese con una natura spettacolare, che ne fa – anche grazie alle ore di luce e al sole di mezzanotte – una destinazione esotica per l’estate. I turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire la bellezza del capoluogo lagunare e, in generale, del Veneto.

Nominata migliore low cost per il Nord Europa ai prestigiosi World Airline Awards di Skytrax, Play opera voli tra Islanda, Europa e Nord America. Per l’inverno 2024 verrà lanciato un volo da Verona per Reykjavík.