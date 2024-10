Polizze viaggi, Allianz Partners svela la rinnovata gamma Globy

Allianz Partners partecipa all’edizione 2024 del Ttg Travel Experience (Pad. A3 – Stand 437) e presenta agli operatori del settore la rinnovata gamma Globy e le nuove proposte assicurative nate per offrire serenità e sicurezza su misura.

Da una parte la gamma classica Globy Rosso, Globy Verde e Globy Giallo, che si arricchisce per offrire una protezione sempre più estesa; dall’altra, le diverse soluzioni aggiuntive, pensate per venire incontro alle esigenze specifiche di differenti tipi di viaggio e di viaggiatori.

Tra queste Globy Crociere, con nuove prestazioni dedicate a chi ama la vita a bordo, e altre novità per il mondo dei giovani e per il target business. Nascono poi Globy Sport, per chi viaggia per dedicarsi alle proprie passioni sportive, e Globy Long Trips, per i viaggi di lunga durata fino a 180 giorni.

A queste soluzioni si uniscono quelle della neonata linea Globy Essential, che si articola sempre in Rosso, Verde e Giallo: una risposta al desiderio sempre più diffuso tra i viaggiatori di prodotti assicurativi semplici, che permettano di scegliere le coperture essenziali, in maniera facile e a prezzi accessibili, a prescindere dal fatto che si stia partendo per un weekend di relax o per un’avventura in giro per il mondo.

La piattaforma allyz Travel rappresenta un ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart.