Ponant, rotta sui ghiacci artici con Le Commandant Charcot

Ponant Explorations ha annunciato il ritorno nel’estremo nord, dal novembre 2026, della sua rompighiaccio da spedizione Le Commandant Charcot. Dopo aver esplorato alcune delle regioni più remote e spettacolari del pianeta, la nave tornerà per la stagione invernale 2026 a solcare le rotte artiche.

Prima e unica nave da crociera di lusso rompighiaccio a propulsione ibrida elettrica alimentata a gas naturale liquefatto (Lng), Le Commandant Charcot rappresenta un’eccellenza tecnologica e ambientale, progettata per navigare in sicurezza anche nelle zone più estreme, riducendo al minimo l’impatto sull’ecosistema.

A partire da novembre, si potrà rivivere la magia dell’inverno artico, con spedizioni esclusive accompagnate da esperti naturalisti e guide specializzate, nel Mar Baltico e nel Golfo di Botnia, tra distese ghiacciate, aurore boreali, città illuminate e paesaggi artici incontaminati.

Tra gli itinerari più particolari nel Grande Nord, le coste incantate del Golfo di Botnia offrono un’immersione totale nel fenomeno del Kaamos, la notte polare che regala poche ore di luce crepuscolare e atmosfere sospese, tra natura selvaggia e tradizioni nordiche autentiche.

«Il ritorno di Le Commandant Charcot nel Grande Nord per la prossima stagione invernale rappresenta un’opportunità importante anche per il mercato italiano, sempre più interessato ad itinerari di spedizione ad alto contenuto esperienziale», ha commentato Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi, che commercializza in Italia la compagnia. «L’obiettivo di Ponant Explorations è coniugare l’esplorazione di destinazioni estreme con la massima sicurezza operativa, un comfort di altissimo livello e un forte impegno verso la sostenibilità e la conoscenza dei territori più fragili del nostro pianeta».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ponant Explorations