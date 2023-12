Ponte dell’Immacolata, saranno 13,3 milioni gli italiani in viaggio

Sarà un ponte d’oro per il turismo, quello dell’Immacolata, perché Federalberghi prevede 13,3 milioni di italiani in viaggio. Un calendario fortunato che permette di allungare di un giorno il fine settimana, e indurrà tanti connazionali a fare i bagagli.

Chi ha deciso di partire, nella maggioranza dei casi (43,4%) quest’anno si è mosso con largo anticipo prenotando la vacanza un mese prima. Ma non è tutto: il progetto di viaggio è concentrato soprattutto in Italia (96,3%), principalmente nella propria regione o in regioni vicine al proprio territorio. Solo il 3,7% (contro 5,9% dello scorso anno) ha scelto destinazioni estere, solitamente concentrate nelle grandi capitali europee. La spesa media complessiva a persona per questo ponte sarà di circa 432 euro, con un giro di affari di 4 miliardi e 461 milioni di euro (+7,6% rispetto al 2022).

«Sicuramente la festività che il calendario 2023 ha fatto cadere di venerdì, ha aiutato i nostri concittadini nel progettare un viaggio – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca a commento dell’indagine realizzata per la federazione da Acs Marketing Solutions – Rispetto allo scorso anno, è stato rilevato un aumento del giro di affari. Ma nello stesso tempo abbiamo constatato dai numeri che la parola d’ordine per gli italiani in viaggio quest’anno sarà risparmio. Si tende sostanzialmente a tagliare sulle spese relative all’alloggio, al cibo e ai divertimenti e si pianifica magari una vacanza più breve. Però una cosa sembra chiara: gli italiani stringono la cinghia e non rinunciano a partire».

«Per noi – conclude Bocca – la performance legata al ponte dell’Immacolata rappresenta una prova generale nella prospettiva delle festività natalizie ormai vicine. Per questo vorrei considerare questi risultati, sempre con la massima prudenza, un buon auspicio per lo scenario che avremo di fronte in un futuro molto prossimo».

Grande soddisfazione espressa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha commentato: «I dati diffusi oggi da Federalberghi confermano che la voglia d’Italia non si ferma e che rimane la meta preferita dal 96% di coloro che approfitteranno del ponte dell’8 dicembre. Il dato in aumento sull’anno scorso ci deve spingere a fare uno scatto di qualità verso la destagionalizzazione, un obiettivo alla portata del comparto che è sicuramente pronto a gestire i flussi in concomitanza con festività ed alta stagione, ma anche di distribuirli nel tempo e nello spazio».