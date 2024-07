Ponti, posti garantiti e prezzi bloccati: ecco l’inverno 2024-25 di Guiness

Ampio programma di partenze da novembre 2024 ad aprile 2025, prezzi bloccati e disponibilità garantita per viaggi in tutto il mondo: sono tante le attività già in pista per la prossima stagione in casa Guiness.

Il calendario di partenze è disponibile e prenotabile per la stagione invernale 2024-2025. Da novembre fino ad aprile prossimo, i viaggiatori possono scegliere tra una gamma di destinazioni con posti garantiti e prezzi bloccati, tutelati dalle fluttuazioni tariffarie e dal pricing dinamico.

Il programma di viaggi è stato pianificato per intercettare tutte le festività e le ricorrenze più importanti, dal ponte del 1° novembre fino a quello dell’Avvento, passando per il periodo di Capodanno, con numerose partenze disponibili. Anche il primo trimestre del 2025 offre una vasta scelta di viaggi, orientati soprattutto verso il lungo raggio, senza trascurare le mete di prossimità più richieste.

Per chi desidera un breve ma intenso break, le capitali europee come Lisbona, Madrid, Istanbul, Parigi e le città della Mitteleuropa offrono itinerari culturali e storici di fascino. I circuiti turistici classici più lunghi sono studiati per offrire un’esperienza completa, illustrando il meglio dell’intrattenimento culturale della destinazione.

L’Asia si distingue nell’offerta con destinazioni come Giappone, Thailandia, Indonesia, Sri Lanka e Cina. I viaggiatori possono approfittare di itinerari esclusivi e tour ad hoc per la Malesia e Singapore (con partenze speciali a Capodanno). Il Giappone regala spettacoli naturali suggestivi nel periodo autunnale, con il foliage, e in primavera con la celebre fioritura dei ciliegi.

Per chi è alla ricerca di avventure e cultura, le destinazioni nel Maghreb, in particolare il Marocco e l’Egitto offrono itinerari che coprono le principali attrazioni storiche e culturali. Nel Vicino Oriente, le partenze per Giordania, Iran, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Oman combinano tradizione e modernità, garantendo un’esperienza autentica e coinvolgente all’insegna di un clima perfetto per viaggiare. Gli amanti delle terre dell’Asia Centrale possono scegliere tra viaggi in India e Uzbekistan. Gli itinerari includono visite a siti storici, esperienze culinarie uniche e immersioni nella cultura locale, offrendo un viaggio ricco e variegato. Le partenze di marzo 2025 in India intercettano l’iconica Festa dei Colori a Jaipur.

Per Pasqua, che ricorre a fine aprile, Guiness propone un programma che prevede più di 60 itinerari prenotabili a prezzo fisso. L’offerta comprende una scelta di destinazioni tra quelle menzionate, con esperienze uniche come, ad esempio, la famosa “Semana Santa” in Andalusia.

Infine, Guiness valorizza l’early booking attraverso il suo piano di scontistica “Prenota Prima”. Tre gli scaglioni di riferimento: il primo in scadenza il 31 agosto per i viaggi da novembre in poi, il secondo valido fino al 30 settembre per le partenze da dicembre e infine il terzo in scadenza il 31 ottobre per i viaggi in partenza nel 2025.

