Portofino, per il castello San Giorgio un futuro da Four Seasons

Transazione a cinque stelle per il castello San Giorgio di Portofino: è stato venduto dalla famiglia di assicuratori genovesi Garrè al gruppo Fort Partners da tempo impegnato in operazioni immobiliari con Four Seasons, brand di lusso dell’hôtellerie mondiale di proprietà di Bill Gates. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera/Finanza, il prezzo d’acquisto dell’iconica struttura in uno dei golfi più famosi e fotografati al mondo è stato di oltre 66 milioni di euro, già versati in Intesa Sanpaolo private banking.

Secondo indiscrezioni, se l’operazione è stata condotta da Fort Partners, è presumibile ipotizzare che per questo splendido immobile ci sia un futuro nell’hôtellerie extra lusso, tanto più che nella partecipata Four Seasons è presente il principe Al-Waleed bin Talal, da tempo impegnato in acquisizioni di alberghi di alto livello, anche se, in base al piano regolatore del Comune di Portofino, il castello avrebbe un vincolo per un uso esclusivamente abitativo. Tra gli ultimi inquilini, infatti, figurano nomi famosi come Armani e Loro Piana. Attualmente l’immobile, di 1.200 metri quadrati, è suddiviso in 12 appartamenti e vanta una delle discese a mare più suggestive della Liguria.