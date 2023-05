Portogallo, Rebanda: «200 milioni per il turismo»

Portogallo a vele spiegate nel 2023. Lo conferma l’Ine, l’Istituto Nazionale di Statistica, che tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di quest’anno, ha registrato un aumento del 103% di presenze italiane nelle strutture ricettive portoghesi rispetto allo stesso periodo del 2022. Rispetto al 2019, anno record del turismo, l’aumento è stato del +18%. 211 mila i pernottamenti, con un incremento del 98% rispetto al medesimo periodo del 2022 e del 20% rispetto al 2019.

«Due in particolare le tematiche presenti nell’Agenda del Turismo per il 2023 – spiega Marcelo Rebanda, direttore dell’Ufficio Turistico del Portogallo – la rivalutazione dell’entroterra e il Mice. L’Agenda, infatti, contiene misure per rafforzare l’attrattiva dell’entroterra destagionalizzando le presenze dei viaggiatori, con l’ambizione di trasformare il turismo nell’entroterra in un fattore di sviluppo e coesione tra culture. Le misure prese dal governo per un valore globale di 200 milioni di euro, finanzieranno strumenti di sviluppo che vanno dal micro credito ai fondi investimento, dal supporto per qualificare l’offerta e la sostenibilità ambientale alla preparazione professionale».

Appena lanciato, inoltre, un programma di sostegno all’organizzazione di eventi d’interesse turistico nel territorio nazionale con l’obiettivo di contribuire alla ripresa dell’attività economica, con le ricadute positive che questa avrà sulle imprese turistiche, sull’occupazione e sull’economia nazionale. Questo programma prevede investimenti per 10 milioni di euro nel 2023 e nel 2024.