Post alluvione, Visit Emilia lancia sconti e promo con Trenitalia

Nonostante gli elevati tassi di #inflazione , nel 2023 la maggioranza dei viaggiatori prevede di aumentare il budget per i viaggi estivi. Gli intervistati in sette dei nove Paesi presi in esame da #AllianzPartners per il suo #summervacationconfidenceindex prevedono infatti un aumento della spesa per viaggiare in questa stagione, con #svizzeri #Britannici che fanno segnare la crescita maggiore, rispettivamente di 653 euro (+31%) e 467 euro (+26%)