Preferred, 30 ingressi tra cui l’italiano Boutique Hotel Stresa

Sono 30 le nuove stelle nella galassia di Preferred Hotels & Resorts, il brand che unisce raffinati hotel, resort e residence indipendenti di tutto il mondo ed è presente in 80 Paesi.

I 30 nuovi affiliati che sono entrati a far parte del suo portfolio globale nel periodo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2024.

Le nuove entrate sono resort e hotel in Italia, in Europa e oltre Oceano, nelle località più famose e ambite di diversi Paesi, come Sudafrica, Stati Uniti, Malesia.

«Siamo molto felici di accogliere questi 30 nuovi magnifici affiliati nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso. Oltre a rappresentare il numero più grande di nuovi affiliati dal 2018 nel singolo mese, ognuno di questi hotel e resort rappresenta al meglio il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio trasformative. In particolare, gli otto nuovi membri della nostra prestigiosa Legend Collection», ha sottolineato Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts.

La proposta dei nuovi affiliati è varia: si va da resort all inclusive destinato ai soli adulti a una magnifica villa antica italiana, da boutique hotel a hotel urbani, ognuno comunque offre agli ospiti esperienze originali e personalizzate come è nello spirito del brand.

TRA I NUOVI AFFILIATI:

Boutique Hotel Stresa (Stresa, Italia) – L.V.X. Collection: boutique hotel di lusso con un passato da antica villa “Casa d’Oro” che si trova nella cosiddetta Perla del Lago Maggiore, circondato dalle Alpi, su una caratteristica passeggiata lungolago. L’hotel offre 30 sistemazioni diversificate, tra cui 26 ampie suite inondate di luce naturale e quattro spa suite private. Tra i servizi di ristorazione, il bar rooftop con vista panoramica delle Isole Borromee e un solarium con piscina a sfioro.

Only You Hotel Sevilla (Siviglia, Spagna) – L.V.X. Collection: hotel appena inaugurato che propone un mix di culture, tra cui lo stile mediterraneo, arabo, e le ultime tendenze cosmopolite e contemporanee. Le sue 209 camere e suite moderne regalano all’ospite un’atmosfera calda e sofisticata, il Limbo Cocktail & Pool, offre degustazione di dolci del pasticcere Manu Jara.

Casa Velas Puerto Vallarta (Puerto Vallarta, Messico) – Lifestyle Collection: questo boutique resort sulla costa pacifica del Messico, nell’esclusiva area di Marina Vallarta, per soli adulti, è un’elegante oasi di pace con palme sontuose, laghetti di pesci rossi e tartarughe. Casa Velas Puerto Vallarta include 80 suite raffinate ispirate al design messicano tradizionale. Gli ospiti hanno a disposizione due opzioni di ristorazione gourmet e un campo da golf da 18 buche.

Forth Hotel & Club (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) – L.V.X. Collection: Forth Hotel & Club si ispira al design contemporaneo europeo e alle tradizioni americane con le sue 196 camere e suite, tra cui 39 camere in stile appartamento. Questo moderno resort urbano, che fonde benessere, design e cultura in una destinazione olistica, ha aperto le sue porte nel giugno 2024. A disposizione degli ospiti, quattro ristoranti, un’ampia piscina esterna con terrazza, un fitness center e un social club.

The Marker Union Square (San Francisco, California, Stati Uniti) – Lifestyle Collection: l’hotel, appena rinnovato, è ubicato nel cuore della città, all’interno di un quartiere ricco di boutique originali e ristoranti internazionali noto per il fascino tipico della Bay Area. L’edificio centenario in stile Art Nouveau comprende 208 camere e suite eleganti con arredi contemporanei e tessili pregiati, proponendo un’estetica sofisticata senza tempo. Gli ospiti possono provare la cucina del Tratto, un ristorante vivace con bar dallo stile ispirato all’arte locale.

The RuMa Hotel & Residences (Kuala Lumpur, Malesia) – Lifestyle Collection: The RuMa Hotel and Residences, il cui nome in lingua locale significa “casa”, si trova nel cosiddetto “triangolo d’oro” di Kuala Lumpur, a pochi passi dai principali punti d’interesse della città, come le Petronas Twin Towers. Quest’oasi urbana, ispirata alle origini cittadine e all’eredità coloniale, offre una combinazione originale di tradizione e modernità, con 253 camere e suite raffinate e viste panoramiche dello skyline cittadino. Diverse le opzioni di ristorazione che includono il bistro europeo Atas. L’area benessere al sesto piano ospita una Spa con piscina esterna da 25 metri, palestra e barbiere.

Tutti i nuovi hotel affiliati partecipano ad I Prefer, il programma fedeltà a punti del brand, che vanta attualmente 5 milioni di iscritti in tutto il mondo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Preferred Hotels & Resorts