Preferred annuncia undici nuovi hotel per il 2023

Nel 2023 Preferred Hotels & Resorts darà il benvenuto a undici nuovi hotel indipendenti di lusso, di cui due della Collezione Legend, un portfolio che include strutture extralusso e servizi su misura.

Da una tenuta del 1600 ai piedi della Sierra de Tramontana a Maiorca a un resort storico sul Mar Rosso in stile arabesco, ognuna di queste nuove aperture promuove un senso di avventura ed esplorazione, offrendo esperienze uniche da vivere in hotel e sul posto, per conoscere al meglio la cultura locale.

I nuovi affiliati, che si trovano sia in destinazioni di tendenza che in mercati nuovi per il brand Preferred Hotels & Resorts, includono The BoTree a Londra, nel Regno Unito (apertura a luglio, Legend Collection); sly Berlin in Germania (apertura a maggio, Lifestyle Collection); Son Net a Maiorca, in Spagna (apertura a primavera, Legend Collection e Preferred Residences); Les Grands Voyageurs a Parigi, in Francia (apertura estate 2023, Lifestyle Collection); Galeria Plaza Monterrey a Nuevo León, in Messico (apertura gennaio, Lifestyle Collection) .

E ancora, El Fuerte Marbella (a maggio, L.V.X. Collection); Serry Beach Resort a Hurghada in Egitto (gennaio 2023, Lifestyle Collection); Pendry Newport Beach in California, negli Usa (apertura in estate, L.V.X. Collection); The Elser Hotel & Residences in Florida, Stati Uniti, (apertura nel primo trimestre dell’anno, Lifestyle Collection e Preferred Residences); Amrit Ocean Resort & Residences sempre in Florida (a marzo, L.V.X. Collection); The Benson Hotel and Faculty Club in Colorado, negli States (primavera 2023, Lifestyle Collection).