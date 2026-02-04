Preferred Hotels, due nuovi alberghi di lusso in Italia

04 Febbraio 10:07 2026

Preferred Hotels & Resorts ha annunciato l’espansione della sua collezione Legend  in Italia, con l’introduzione di Il Salviatino, nei pressi di Firenze, e Masseria San Domenico, in Puglia. Questi boutique hotel confermano ulteriormente l’impegno del brand nel creare esperienze di lusso che valorizzano il patrimonio, la cultura e l’autenticità del territorio.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Il Salviatino e Masseria San Domenico nella nostra Collezione Legend. Queste due straordinarie proprietà incarnano davvero ciò che rende il portfolio Legend così speciale: autentica profondità culturale, un forte senso di appartenenza al luogo e un’ospitalità eccezionale. Con la loro aggiunta, gli ospiti possono ora godere di esperienze uniche in due delle regioni più affascinanti d’Italia», ha dichiarato Roberta Possenti, vice president Europe di Preferred Hotels & Resorts.

«Questo porta la nostra collezione Legend in Italia a quota nove hotel – ha aggiunto – tra cui l’Armani Hotel Milano, Castelfalfi in Toscana, il Grand Hotel Tremezzo e Passalacqua sul lago di Como, le due proprietà Lefay Resort & Spa sul lago di Garda e sulle Dolomiti, e l’Excelsior Palace Portofino Coast a Rapallo. Insieme, queste strutture riflettono il nostro impegno ad ampliare il nostro portfolio italiano, che ora conta quasi 60 hotel unici, e ad offrire ai viaggiatori soggiorni indimenticabili che celebrano la bellezza e il patrimonio dell’Italia».

 

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Preferred Hotels & Resorts

 

