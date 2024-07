Prenotazioni “tokenizzate” anche per Club del Sole

Ennesimo accordo nel turismo organizzato per Takyon, che dopo l’intesa con il Gruppo Alpitour firma una partnership con Club del Sole che consente alle strutture dell’operatore del turismo open air di proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo maggiore flessibilità.

Per Takyon, che ha dunque introdotto sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft), la collaborazione con Club del Sol è l’occasione per estendere i suoi servizi a un pubblico ancora più ampio, composto da molte famiglie con figli per le quali spesso la possibilità di dover annullare il viaggio all’ultimo momento è probabile e l’accordo consente loro di non perdere la vacanza già prenotata.

Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver contribuito al perfezionamento di un’offerta già ricca come quella di Club del Sole, le cui strutture offrono soggiorni a misura di tutti. Con i bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza».

L’offerta “Full Life Holidays” di Club del Sole, una formula che prevede per il cliente massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere, o meno, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi del Club, come il food & beverage, o esperienze sul territorio, grazie all’adozione della sistema Takyon è ancora più flessibile e sempre più garantita anche in fase di prenotazione.

Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole, ha aggiunto: «Collaborare con una startup fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo e innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Takyon