Presepi, cravatte e tesori: Napoli si apre al Mice

Una Napoli insolita e inaspettata. L’incipit è stato sulla Riviera di Chiaia. Era prevista pioggia, la stessa che pochi giorni prima aveva devastato Ischia, invece un invernale e dolce sole ci ha permesso di entrare con poesia in una full immersion di tre giorni promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Napoli e organizzato dal network Destination Naples guidato da Francesca Buccafusca, con la collaborazione di istituzioni, alberghi e imprese del settore turistico e in partnership con il tour operator Worldwide Reps Italia dell’anfitrionico ceo Roberto Pagnotta.

Scopo dell’educational tour – assolutamente raggiunto – era quello di presentare la città e le principali novità del territorio in una veste originale ed esclusiva, per offrire l’opportunità alla stampa internazionale, a organizzatori di eventi, soggiorni di lavoro e a t.o. leisure di avere un’ampia panoramica sull’offerta proposta da Napoli.

Un fam trip che è stato il risultato di un’esemplare sinergia tra privato e istituzioni pubbliche, dove Comune di Napoli, Università Federico II e imprese locali hanno voluto mettere in rilievo le capacità artistiche, manifatturiere e imprenditoriali di chi, con le proprie capacità legate alla tradizione e alla storia, rende unico questo territorio. Un esempio ne sono stati il laboratorio sulla preparazione della pizza che ha aperto l’educational presso la Pizzeria di Francesco e Salvatore Salvo e poi le visite che, guidando alla scoperta del quartiere Chiaia, ci hanno portato nella sartoria di Mariano Rubinacci, nella gioielleria Ileana Della Corte, nello showroom delle cravatte in seta inglese Marinella e presso la libreria antiquaria Grimaldi, ricavata all’interno della chiesa “Matri divinae gratiae dicatum”, che è stata quindi riconvertita da luogo di culto a luogo di cultura, come è accaduto a diverse chiese della città, che, a causa della carenza di fondi, hanno rischiato l’abbandono.

Suggestivo anche entrare nei segreti delle tecniche per la realizzazione delle statuette in terracotta del presepio napoletano con il laboratorio “Mastro presepaio per un giorno” tenuto dai mastri presepai “Fratelli Capuano”, un’esclusiva Worldwide Reps Italia organizzata in collaborazione con l’associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno.

LOCATION D’ARTE PER EVENTI. L’educational è stato anche un’importante occasione per visitare luoghi particolari, non sempre aperti ai turisti, capaci di comunicare emozioni e suggestioni e anche di ospitare eventi, convegni, meeting. Una panoramica di location di grande stile declinate al Mice, quindi. Come il Museo Civico Gaetano Filangieri, dove è stata allestita la cena inaugurale alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi; il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo e, poi, il Complesso dei Girolamini con la sua Biblioteca, aperta al pubblico dal 1586, che raccoglie un’importante raccolta libraria e un archivio musicale operistico. Ampi spazi per convegni anche nella sede napoletana delle Gallerie d’Italia, che oltre allo spazio può offrire una full immersion nell’arte antica e contemporanea e anche la degustazione di piatti innovativi che raccontano l’eccellenza campana creati dallo chef Giuseppe Iannotti, nello spazio del Luminist, per ora al piano terra affacciato a via Toledo ma presto anche all’ultimo piano, nella suggestiva terrazza panoramica con vista sul Golfo di Napoli e sulla Certosa di San Martino.

Tra le location per eventi visitate dagli addetti ai lavori, anche la Motonave Patrizia, che fa capo a Riviera Cruising & Events, e offre l’opportunità di godere della meravigliosa vista del Vesuvio e di Castel dell’Ovo da Mergellina.

Last but not least una proposta immersiva nella cultura musicale napoletana, quella offerta dal Teatro Trianon Viviani diretto da Marisa Laurito che, con la sua “Stanza delle Meraviglie”, attraverso un sistema digitale multisensoriale di grande suggestione, fa entrare per mezz’ora il visitatore nella colorita storia visuale e musicale di Napoli.

Riflettori accesi anche sull’area di Gianturco, dove il nuovissimo albergo con Spa (ben 1000 mq) Gold Tower Lifestyle Hotel ha ospitato il party serale conclusivo che ha proposto piatti e vini d’eccellenza.

Insomma, un bel biglietto da visita per Destination Naples, network di imprese creato dall’associazione di promozione territoriale Bay of Naples Finest, che promette di proseguire la sua mission proponendo nuovi educational tour e creando nuovi format turistici ed esperienziali nel territorio in collaborazione con gli oltre 80 partner che ne fanno parte.