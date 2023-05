Primarete, fatturato oltre i livelli del 2019: record per crociere e voli

Il Gruppo Primarete supera il fatturato del 2019 nei primi quattro mesi dell’anno, registrando risultati sopra le aspettative.

«Rispetto a tutte le previsioni formulate nel 2022 – dichiara il presidente, Ivano Zilio – che indicavano un ritorno al 70% circa dei volumi, abbiamo raggiunto già il 90% nel segmento leisure, le crociere hanno raggiunto il 110%, il comparto voli ha superato il 100% rispetto al 2019. Si tratta di un traguardo importante, adesso la speranza è che il mercato vada ancora in questa direzione anche per tutta l’alta stagione, in quanto tutta la quantità di prodotto contrattualizzata con i t.o. che mettiamo a disposizione delle agenzie del network è ottima».

L’obiettivo del Gruppo Primarete è puntare al recupero dei ricavi totali, grazie all’aumento dei prezzi che compensar eun numero inferiore di passeggeri.

«Per noi il 2023 è un anno da evidenziare, per prima cosa è il nostro 30° anno di attività ma soprattutto ci proponiamo al mercato con un forte restailyng e immetteremo nel mercato nuove idee e nuovi brand – dichiara il direttore marketing, Francesca Zilio – La parte tecnologica nel nostro Gruppo la fa da padrone come le piattaforme che hanno riscosso un grande successo Flypoint, Cruisepoint e adesso Hotelpoint e la nuova Insurance Point. Ma non finisce qui: quello che ci ha stupiti è stata la quantità di agenzie appartenenti ad altri network che vogliono acquistare tramite i nostri booking i nostri servizi di qualità. Grazie a tutto questo abbiamo avuto una crescita anche numerica del network Primarete, diverse agenzie hanno scelto la nostra formula denominata Conosciamoci che non vincola le agenzie ma al contrario le aiuta e le fa guadagnare».