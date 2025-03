Primarete protagonista a Bmt: serata esclusiva per gli adv

Dopo il boom di affiliazioni con la campagna Fuori dal Branco, tra i protagonisti di Bmt spicca Primarete, il network di agenzie di viaggi che da 30 anni si distingue per l’innovazione tecnologica e l’attenzione delle agenzie del Sud.

Con uno stand per incontrare gli operatori e agenti, Primarete sarà presente all’interno della fiera al padiglione 6 stand 6142 – 6143, offrendo agli operatori turistici e agli agenti di viaggi un punto di riferimento per scoprire le ultime novità del network. Lo stand sarà un’occasione per approfondire le opportunità di collaborazione, conoscere strumenti di supporto per le agenzie, tra cui la nuova versione di Flypoint Multi Gds, il portale più evoluto per la biglietteria aerea nel mercato italiano, con l’integrazione delle tariffe Ndc.

UN EVENTO ESCLUSIVO: LA SERATA CON PRIMARETE E TRAVELPLAN

Giovedì 13 marzo, in collaborazione con Travelplan e Columbus Vacanze, Primarete organizza una serata esclusiva dedicata agli agenti di viaggio in una fantastica location con veduta sul Golfo di Napoli. Verrà lanciato un nuovo portale dedicato ai pacchetti di viaggio. L’evento, pensato per creare un momento di networking e confronto tra i professionisti del settore, rappresenterà un’importante occasione per rafforzare relazioni e condividere strategie di crescita.

Sarà una serata all’insegna dell’informazione e dell’ospitalità, con la partecipazione del più grande gruppo spagnolo Avoris, lo sbarco in Italia di Travelplan To, esperti del settore pronti a illustrare le nuove opportunità di business e le soluzioni innovative per il turismo del futuro. Oltre a Travelplan, presente Columbus Vacanze, che presenterà le novità sul lungo raggio con destinazioni come Giappone, Maldive, Qatar, Senegal, Namibia e tantissime altre.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Bmt.