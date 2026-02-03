Primarete recluta 40 agenzie con i murales

“Non è una promessa. È scritto sul muro”. Con questo slogan il network Primarete ha lanciato la nuova campagna di affiliazione a costo zero ispirata ai murales. Si tratta di un progetto innovativo che rompe gli schemi tradizionali della comunicazione di settore e abbraccia il linguaggio urban e street art dei writer contemporanei, con l’obbiettivo di portare altre 40 new entry all’interno della rete e aprire due filiali dirette, una in Lombardia e una al centro sud.

La campagna nasce dall’idea di portare il messaggio di Primarete direttamente sui muri delle città, trasformando superfici urbane e murales in strumenti di comunicazione autentica, diretta e soprattutto visibile, proprio come le opportunità offerte dal network che quest’anno compie 33 anni di attività.

«Abbiamo scelto il linguaggio dei muri – spiega Ivano Zilio, presidente di Primarete – perché è il più autentico che esista: non promette, dichiara. È scritto sul muro. Con questa campagna vogliamo parlare alle agenzie di viaggi in modo chiaro e trasparente: l’affiliazione a costo zero non è uno slogan commerciale, ma una realtà concreta che Primarete mette a disposizione del mercato seguendo il modello europeo, dove non è il canone di affiliazione ma il pay per use ad essere il focus principale».

Nel 2025 il fatturato del network Primarete è aumentato del 49% rispetto all’anno precedente e con questo risultato di tutto rispetto approccia a una stagione impegnativa puntando molto su questa campagna d’affiliazione che, come sottolinea Zilio, «intende unire tradizione e visione futura attraverso una comunicazione moderna,urbana e riconoscibile, capace di dialogare con le nuove generazioni di imprenditori del turismo. Primarete come player della media distribuzione resiste, perché è sempre stata in grado di mutarsi a seconda di come si evolve il mercato del turismo».