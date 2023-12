Primo hotel in Italia per citizenM: aperto il Rome Isola Tiberina

Il “lusso accessibile” sbarca in Italia. È il concetto base di citizenM, il brand di hotel e lifestyle che lo scorso 4 dicembre ha aperto il suo primo hotel a Roma, Rome Isola Tiberina. Si tratta della 33ª insegna che arricchisce la collezione internazionale di alberghi di design e tecnologicamente avanzati, pensati per soddisfare le esigenze di viaggiatori moderni e cittadini del mondo.

L’edificio che ospita il nuovo hotel è stato progettato e costruito alla fine degli anni Cinquanta e occupa una superficie totale di circa 7mila metri quadrati distribuiti su cinque piani, che ora ospitano 162 camere. Acquistato nel 2020 grazie a un fondo gestito dalla società di gestione patrimoniale indipendente Colliers Global Investors Italy, è stato ristrutturato e coniuga l’heritage della città allo stile unico del brand.

Nelle settimane precedenti l’apertura, ha ospitato una mostra temporanea di ritratti che ha trasformato il citizenM Rome Isola Tiberina in un museo a cielo aperto, come continuazione della serie citizens of the world. Un’iniziativa con cui il brand ha salutato ufficialmente la città celebrando l’intuito, la creatività e lo spirito aperto e cosmopolita della sua comunità, rappresentata da sei cittadini di Roma che con il loro ingegno e talento stanno rompendo gli schemi dei loro rispettivi settori professionali. Per quanto riguarda l’impegno nel campo della sostenibilità, citizenM Rome Isola Tiberina è stato costruito rispettando elevati standard ambientali, che comprendono efficienza energetica, gestione delle risorse idriche e riduzione dei rifiuti e ora punta a ottenere la certificazione Leed Gold.

L’hotel offre tutti i servizi indispensabili per i viaggiatori moderni: colazione a buffet, wifi gratuito e super veloce e la sala meeting SocietyM, idonea per coloro che viaggiano per lavoro. Infine, la terrazza panoramica offre agli ospiti una bellissima vista di Roma dall’alto.

«Con il citizenM Rome Hotel Tiberina – sottolinea Robin Chadha, chief marketing officer di citizenM – portiamo una ventata di freschezza e novità in una delle città e destinazioni turistiche e business più richieste del mondo. Con la nostra formula ci proponiamo come protagonisti di questo “nuovo Rinascimento” dell’ospitalità romana, offrendo alla città un nuovo punto di riferimento per gli smart workers, le start-up e le aziende giovani e innovative e i cittadini del mondo alla ricerca di un luogo dove incontrarsi ed incontrare la città».

Quella di Roma è la quarta apertura della catena nel 2023, dopo citizenM Miami Worldcenter, citizenM Paris Opera e citizenM Menlo Park nel campus Meta, avvenute di recente. Nel 2024 citizenM aprirà ad Austin, Boston e Miami.