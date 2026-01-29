Princess, più crociere in Europa nel 2027

29 Gennaio 10:00 2026

Gioco Viaggi, agente per l’Italia di Princess Cruises, ha annunciato l’ampliamento del programma della compagnia per la destinazione Europa, con un’offerta per il 2027 ancora più ricca e flessibile: 48 itinerari verso 54 destinazioni in 18 Paesi, con partenze da aprile ad agosto 2027.

Protagonista della stagione sarà Regal Princess, che tornerà a navigare nel vecchio continente proponendo una serie di itinerari combinabili con oltre 200 partenze da Southampton, Copenhagen, Reykjavik, Helsinki e anche Fort Lauderdale per le traversate transatlantiche. Le crociere includono sia itinerari andata/ritorno, sia con imbarco e sbarco in porti diversi, ideali per chi desidera abbinare la crociera a un viaggio a terra.

Il nuovo portfolio Europa 2027 spazia tra Nord Europa, Irlanda e Scozia, Mediterraneo e traversate transatlantiche con durate comprese tra 7 e 64 notti.

