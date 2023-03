PromPerù riavvia la formazione dedicata alle adv con tre nuovi moduli

Il 28 febbraio si sono riaccesi i riflettori sulla formazione dedicata agli agenti di viaggi (Perù Agent) targata PromPerù, grazie all’integrazione sulla piattaforma di tre nuovi moduli, rispettivamente dedicati alle esperienze e alle attrazioni legate alla cultura, alla natura e alle avventure da vivere a destinazione.

Un percorso per ispirarsi e ispirare i propri clienti, qualsiasi siano i loro interessi, incrementando la conoscenza del territorio e, contestualmente, agevolando la vendita della destinazione. Saranno sufficienti circa 20 minuti per completare i nuovi moduli proposti.

Le caratteristiche della piattaforma fanno di Perù Agent molto più di un semplice e-learning e si rivela un vero e proprio supporto per la pianificazione e la realizzazione di vendite sulla destinazione. Il programma dispone di utili sezioni ricche di contenuti, curiosità, informazioni utili e video da veicolare sui propri canali e condividere con i propri clienti. Dai simpatici Fun Facts sul Perù, per ispirarsi e divertirsi, alla sezione Vendita nella quale poter consultare e scaricare numerose brochure, suddivise per aree o temi d’interesse; aggiornarsi sulle ultime novità di destinazione o seguire i webinar dedicati a svariati segmenti di mercato e molto altro ancora.

Con il lancio dei tre nuovi moduli ripartono anche le estrazioni dei premi che potranno aggiudicarsi coloro che completeranno il corso. Gli incentivi sono studiati per dare la possibilità di sperimentare in prima persona la cultura peruviana o parte di essa. La prima estrazione coinvolgerà gli agenti che completeranno tutti e tre i moduli entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Questi professionisti si potranno aggiudicare un voucher del valore di 150 euro per assaporare una cena peruviana insieme a un accompagnatore in un ristorante selezionato in Italia. Inoltre, coloro che ultimeranno il corso entro il 31 marzo prossimo parteciperanno al sorteggio di un posto per prendere parte al prossimo Fam Trip 2024 in Perù.