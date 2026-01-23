Puerto Rico sarà country partner di Fitur 2027

Puerto Rico sarà country partner di Fitur 2027
23 Gennaio 15:14 2026

MADRID – Nel giorno del pasillo della famiglia reale, Fitur – nel suo secondo giorno di fiera presa letteralmente d’assalto – annuncia il partner country dell’edizione 2027: Puerto Rico, che dunque raccoglie il testimone del Messico che tra le novità dell’anno ha presentato in anteprima anche Mundo Charro, nuova destinazione turistica a Hidalgo.

L’annuncio, allo stand di Puerto Rico, è stato fatto da Daniel Martínez, executive vice president di Ifema Madrid, e Jennifer González Colón, governatrice di Puerto Rico. Presente anche la direttrice di Fitur, María Valcarce, e l’executive director di Puerto Rico Tourism Company Willianette Robles Cancel, che ha dichiarato: «Siamo ovviamente entusiasti. Fitur 2027 sarà una straordinaria opportunità per mostrare al mondo il meglio della nostra destinazione. Dunque la nostra cultura, l’ospitalità, la capacità di innovare, la bellezza e l’unicità della nostra natura».

Una vera chance di ulteriore sviluppo, considerato che nel 2025 Puerto Rico ha accolto oltre 6,8 milioni di viaggiatori al Luis Munoz Marín International Airport, il +3% sul 2024 secondo Discover Puerto Rico.

«Negli anni Puerto Rico ha portato a Fitur la diversità della sua offerta, la ricchezza della sua cultura e l’abilità di fare innovazione e perseguire i fini della sostenibilità», ha concluso Martínez, dichiarando il merito di potenziale ulteriormente la visibilità internazionale.

  Articolo "taggato" come:
Daniel MartínezFitur 2026Ifema MadridJennifer González ColónMessicoPuerto Rico
  Categorie
DestinazioniFiereFlash

L'Autore

Giulia Di Camillo
Giulia Di Camillo

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Cina, operazione viaggi sicuri con la super app Meituan

Cina, operazione viaggi sicuri con la super app Meituan

Obiettivo New York d’inverno per il t.o. Viaggidea

Tunisia dalle grandi speranze: 100mila italiani nel 2017