Puerto Rico sarà country partner di Fitur 2027

MADRID – Nel giorno del pasillo della famiglia reale, Fitur – nel suo secondo giorno di fiera presa letteralmente d’assalto – annuncia il partner country dell’edizione 2027: Puerto Rico, che dunque raccoglie il testimone del Messico che tra le novità dell’anno ha presentato in anteprima anche Mundo Charro, nuova destinazione turistica a Hidalgo.

L’annuncio, allo stand di Puerto Rico, è stato fatto da Daniel Martínez, executive vice president di Ifema Madrid, e Jennifer González Colón, governatrice di Puerto Rico. Presente anche la direttrice di Fitur, María Valcarce, e l’executive director di Puerto Rico Tourism Company Willianette Robles Cancel, che ha dichiarato: «Siamo ovviamente entusiasti. Fitur 2027 sarà una straordinaria opportunità per mostrare al mondo il meglio della nostra destinazione. Dunque la nostra cultura, l’ospitalità, la capacità di innovare, la bellezza e l’unicità della nostra natura».

Una vera chance di ulteriore sviluppo, considerato che nel 2025 Puerto Rico ha accolto oltre 6,8 milioni di viaggiatori al Luis Munoz Marín International Airport, il +3% sul 2024 secondo Discover Puerto Rico.

«Negli anni Puerto Rico ha portato a Fitur la diversità della sua offerta, la ricchezza della sua cultura e l’abilità di fare innovazione e perseguire i fini della sostenibilità», ha concluso Martínez, dichiarando il merito di potenziale ulteriormente la visibilità internazionale.