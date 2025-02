Puglia luxury, apre il Vista Ostuni con lo chef stellato Berton

Vista Ostuni conferma l’apertura per l’estate 2025, diventando il terzo hotel 5 stelle lusso del brand Vista, dopo Vista Lago di Como e Vista Verona, tutte proprietà della famiglia Passera, albergatori giunti alla quarta generazione imprenditoriale.

Parte del portfolio The Leading Hotels of the World, Vista Ostuni occuperà una location d’eccezione, a soli 37 chilometri dall’aeroporto di Brindisi e a pochi passi dalla Città Bianca, immersa in una suggestiva piana di ulivi secolari: ex Manifattura Tabacchi, edificio storico risalente al XIV secolo, con una lunga storia legata alla comunità locale e restaurato nel pieno rispetto dell’architettura originaria.

«Dal primo momento in cui siamo entrati, questo edificio spettacolare ci ha parlato. E da parte nostra abbiamo lavorato instancabilmente per onorare al meglio la tradizione del luogo insieme a quella di Ostuni. Utilizzando materiali italiani e risorse sostenibili verso l’ambiente, in linea con il nostro modo di operare, collaborando con artigiani locali dalle competenze specialissime, per mantenere l’essenza e lo spirito di questo spazio, e agendo in sinergia con architetti visionari, abbiamo creato una nuova prospettiva, quella di Vista Ostuni, che invita l’ospite a vivere a pieno tutto il suo potenziale», ha commentato Bianca Passera, presidente del Gruppo.

L’hotel, aperto tutto l’anno, avrà 28 camere e suite, due ristoranti, tre piscine di cui due esterne (tra cui un’infinity pool sulla terrazza) e una interna, un rooftop bar con vista mozzafiato sulla Città Bianca e sul mare, un library bar per un drink in un ambiente avvolgente ed appartato, una Spa, un beauty center e una palestra fitness con attrezzature all’avanguardia.

L’offerta food and beverage sarà interamente curata dallo chef stellato Andrea Berton e si articolerà in diverse proposte, pensate per soddisfare ogni esigenza: il Bianca Bistrot, il ristorante in giardino aperto tutto il giorno e il ristorante Berton al Vista con una cucina che abbraccia la regionalità attraverso materie prime d’eccellenza.

«Sono grato alla famiglia Passera per avermi coinvolto in questo progetto, che mi offre importanti stimoli e la possibilità di portare la mia cucina in Puglia», ha detto Berton, che ha aggiunto: «Vista Ostuni sarà un luogo in cui chi soggiorna potrà vivere un’esperienza coinvolgente a 360 gradi, tra piacere, benessere, storia e racconti legati al cibo. Sarà un’esperienza immersiva, che cureremo nei minimi dettagli a partire dalla colazione. Questa nuova avventura rappresenta per me uno stimolo enorme: poter proporre la mia cucina

dal Nord al Sud è un’opportunità preziosa».