Qantas, aumenta il supplemento dall’Italia

11 Marzo 13:11 2026

Qantas annuncia un ritocco in alto per il supplemento dall’Italia. A partire dall’11 marzo 2026, si applica un +5% su tutte le classi di servizio.

Le prenotazioni pubblicate e non ancora emesse, create prima dell’11 marzo, dovranno essere ticketate entro il rispettivo time limit di emissione.

C’è però un’eccezione: se la tariffa è It/To, il biglietto potrà essere emesso fino all’11 aprile 2026 allo stesso livello tariffario precedente – oppure entro il ticketing time limit, se precedente – purché l’itinerario non venga modificato. Il numero di waiver 477951 deve essere inserito nella casella endorsements per evitare un Adm. In caso di modifica dell’itinerario dopo l’11 marzo, si applicheranno i nuovi aumenti tariffari.

Tutti i nuovi Pnr creati a partire dall’11 marzo dovranno essere quotati ed emessi secondo i nuovi livelli tariffari presenti nel Gds. Le tariffe saranno aggiornate nel Gds di ciascun cliente.

